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    19 декабря 2012

    Lenovo обновила смартфон LePhone K860: Аппарат получил CPU с более высокой тактовой частотой и вдвое больший объем ОЗУ

    23:595

    Polaroid выпустит беззеркальную цифровую фотокамеру под управлением ОС Android: Новинка будет выпущена в начале 2013 года

    23:409

    Афиша Mail.Ru стала мобильней: Специальная версия Афиши предназначена для сенсорных смартфонов

    22:18

    Вышел новый клиент Google+ 3.3 для Android с улучшенным поиском людей: При помощи программы, являющейся клиентом собственной социальной сети Google, можно обмениваться текстовыми сообщениями, загружать фотографии и видео

    22:03

    Карты Google теперь доступны для iPhone : Карты были разработаны с нуля

    21:57

    Яндекс.Навигатор. теперь может работать оффлайн: Это не только уменьшает потребление трафика, но и ускоряет работу приложения

    21:54

    Судья ITC отклонил иск Motorola Mobility о нарушении патентов Apple: Патент Motorola Mobility признан недействительным

    21:267

    Apacer ориентирует твердотельные накопители SDM4 7P/180D LP2 на использование в серверах: В твердотельных накопителях Apacer SDM4 7P/180D LP2 может использоваться флэш-память типа SLC или MLC

    20:553

    Процессорный охладитель Thermalright AXP-100 существует в варианте Black Stealth Edition : Технические характеристики Black Stealth Edition не отличаются от технических характеристик оригинальной версии кулера

    19:315

    EK Water Blocks обещает выпустить водоблок для системной платы ASRock Z77 Extreme11 : Флагманскую плату ASRock на чипсете Intel Z77 можно будет подключить к СВО

    19:15

    Ассортимент Antec пополнился корпусными вентиляторами TrueQuiet 120 LED и TrueQuiet Pro 120 White : Вентиляторы TrueQuiet Pro 120 White и TrueQuiet 120 LED стоят 26,95 и 18,95 евро соответственно

    17:158

    Nokia приписывают возобновление интереса к выпуску 10-дюймового планшета с Windows RT: Nokia ведет переговоры и выпуске планшета с Qualcomm и Compal

    16:2030

    Корпуса Fractal Design Define XL R2 способны вместить платы типоразмера XL-ATX : Одной из особенностей Define XL R2 является модульная система вентиляции

    15:579

    Процессорные охладители Phanteks PH-TC12DX предложены в четырех цветовых вариантах: К особенностям кулеров Phanteks PH-TC12DX производитель относит использование технологий P.A.T.S и C.P.S.C.

    15:313

    Разработка спецификации HTML5 завершена, W3C начинает тестирование совместимости: Черновик HTML 5.1 дает представление о следующем этапе стандартизации

    14:2912

    Монитор LG 27EA83, в котором используется 27-дюймовая панель IPS разрешением 2560 x 1440 пикселей, замечен в продаже: Монитор LG 27EA83 охватывает 98% пространства Adobe RGB

    14:0023

    Американские ученые создали эластичные провода с жидкой «начинкой»: Эластичные провода могут найти широкое применение в электронных устройствах

    13:2031

    Inkscape v.0.48-4.1 - бесплатный графический редактор: Бесплатный графический редактор

    13:151

    В серию блоков питания AeroCool Templarius Imperator вошли модели мощностью от 550 до 1150 Вт: Три старшие модели серии AeroCool Templarius Imperator оснащены модульными кабельными системами

    12:565

    Camtasia Studio v.8.0.4 - программа для захвата изображений и обработки видео-файлов: Программа для захвата изображений и обработки видео-файлов

    12:40

    Freemake Video Converter v.3.2.0.0 - бесплатная программа для обработки медиа-файлов: Бесплатная программа для обработки медиа-файлов

    12:05

    Появились новые подробности о процессоре NVIDIA Tegra 4: Процессор NVIDIA Tegra 4 будет выпускаться по нормам 28 нм

    12:0011

    Тепловые трубки процессорного охладителя Evercool Venti рассчитаны на прямой контакт с CPU: Способен отводить до 200 Вт энергии

    12:005

    Process Lasso Lite v.6.0.2.8 - утилита для управления запущенными процессами: Утилита для управления запущенными процессами

    11:30

    Google Earth v.7.0.2 — клиент, отображающий "живую" карту Земли: Клиент загружается с сайта и отображает живую карту Земли

    10:55

    Программы-вымогатели приносят преступникам миллионы долларов в год: Новое исследование компании Symantec рассказывает о функционировании стремительно растущего класса кибератак

    10:20

    Photo Magician v.2.3.5.0 - бесплатная программа для пакетной обработки и конвертации графический файлов: Бесплатная программа для пакетной обработки и конвертации графический файлов

    10:20

    ASUS VariDrive — стыковочная станция для ультра- и ноутбуков: В ее состав входит оптический привод

    09:597

    Nitro PDF Reader v.3.0.10.7 - бесплатная программа для работы с PDF-файлами: Бесплатная программа для работы с PDF-файлами

    09:45

    Смартфон HTC M7 получит дисплей с плотностью пикселей 468 ppi: Смартфон получит четырехъядерный CPU и камеру разрешением 13 Мп

    09:3029

    McAfee представляет технологию Anti-Theft для защиты Intel Ultrabook: Аппаратно-программный комплекс средств позволит уберечь секретные корпоративные данные при краже мобильного компьютера

    09:10

    Контроллер концентратора USB 3.0, созданный специалистами Renesas, получил сертификат USB-IF: Контроллер концентратора USB 3.0 производства Renesas сертифицирован USB-IF

    09:00

    Судья отклонил иск Apple о запрете продаж в США смартфонов Samsung: Окружной судья отклонил иск о запрете продаж 26 устройств Samsung

    09:0013

    NEC использует в 24-дюймовом мониторе EA244WMi ЖК-панель типа IPS: Новинка поступит в продажу не раньше середины января

    08:597

    Мессенджер Samsung ChatON заговорил по-русски: Samsung Electronics представила русскую версию приложения для мобильного коммуникационного сервиса ChatON

    08:35

    Модули оперативной памяти Apacer Armor DDR3 ориентированы на энтузиастов разгона: В серию Armor вошли модули объемом 4 и 8 ГБ и наборы объемом 8 и 16 ГБ

    08:003

    LeaderTask Персональный Органайзер 7.6 - управление делами стало еще удобнее: "Органайзер ЛидерТаск" объявляет о выходе обновленной версии программы для управления делами, проектами и контактами

    08:00

    Фото дня: 3D-карта KFA2 GeForce GTX 680 LTD OC V4 в зимнем камуфляже: Ожидается, что цена KFA2 GeForce GTX 680 LTD OC V4 не превысит $730

    07:004

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