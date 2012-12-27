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    27 декабря 2012

    Стала известна стоимость смартфона Huawei Ascend D2, оснащенного пятидюймовым дисплеем разрешением Full HD: Стоимость аппарата — $528

    23:5933

    Планшетный компьютер Kupa X15 (UltraNote) под управлением Windows 8 оценен в сумму от $1100 до $1600: Пока устройство предлагается на условиях предварительного заказа

    23:3027

    Названа цена и дата выпуска восьмиядерного процессора AMD FX-8300: На японском рынке процессор AMD FX-8300 оценен в $199

    15:5526

    Marvell Technology Group нарушила патенты UCM, сумма компенсации ущерба может достичь 3,5 млрд. долларов: Крупнейшими заказчиками Marvell являются компании Western Digital и Seagate Technology

    13:1562

    Universal Viewer (ATViewer) v.6.5.3 - универсальный файловый просмотрщик: Универсальный файловый просмотрщик

    13:15

    IObit Malware Fighter v.1.7 - бесплатная утилита для очистки ПК от вредоносного ПО: Бесплатная утилита для очистки ПК от различного вредоносного ПО

    12:40

    DVDStyler v.2.3.5 - бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков: Бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков

    12:05

    RemoveIT Pro v4 SE (2012.12.26) - бесплатный и простой антивирус для ОС Windows: Бесплатный простой антивирус для ОС Windows

    11:301

    UltraMon v.3.2.2 - утилита для настройки мультимониторных конфигураций: Утилита для настройки мультимониторных конфигураций

    10:55

    DVDInfoPro v.7.002 - утилита для работы с CD/DVD-приводами: Утилита для работы с CD/DVD-приводами

    10:20

    «Доктор Веб»: новый троянец для Android способен атаковать сайты: «Доктор Веб» информирует о появлении новой вредоносной программы, инфицирующей мобильные Android-устройства

    09:45

    Samsung готовит к выпуску смартфон Galaxy Frame (GT-S6810P): В конфигурацию смартфона входит процессор частотой 1 ГГц

    09:3012

    Легкий способ удаления нежелательного ПО из ОС Android: Программа для удаления нежелательного ПО из ОС Android

    09:10

    eScan: «Ахиллесова пята» системы GPS: GPS-приёмники всё чаще становятся элементами сложных систем, включающих многофункциональное программное обеспечение, различные каналы связи и форматы данных. Системный фактор позволяет улучшить характеристики GPS-аппаратуры, однако несёт и риски появления

    08:354

    20 января Intel выпустит семь CPU для настольных ПК, в том числе два Celeron на архитектуре Ivy Bridge: Среди новинок одна модель линейки Core i3, две - линейки Celeron и четыре серии Pentium

    08:0916

    Вице-президент AMD, проработавший в компании 25 лет, ушел в Samsung: Из AMD продолжают уходить руководители верхнего эшелона

    08:0019

    ICQ и Агент дарят бесплатные звонки на новый год: Пользователи Агента и ICQ, проектов Mail.Ru Group, смогут бесплатно звонить друзьям и родным на городские и мобильные номера 31 декабря и 1 января

    08:001

    Флэш-накопитель 600-GUSD оснащен двумя разъемами USB и слотом для карт памяти: Флэш-накопитель 600-GUSD можно напрямую подключать к ПК или мобильному устройству

    07:3018

    В ответ на действия Ericsson, Samsung обратилась в Комиссию по международной торговле США: Samsung подала в ITC запрос на запрет импорта и продажу в США отдельных продуктов Ericsson

    07:308

    Появилось доказательство существования флагманского смартфона Panasonic P-02E: В оснащении аппарата — четырехъядерный CPU и пятидюймовый дисплей разрешением Full HD

    07:216

    По оценке IDC, мировой рынок полупроводниковых изделий в будущем году вырастет на 4,9% и достигнет 319 млрд. долларов: Объем мирового рынка полупроводниковых изделий в 2012 году оценивается в 304 млрд. долларов

    07:00

    Пятидюймовый смартфон ZTE Nubia Z5 толщиной 7,6 мм представлен официально: Основой смартфона Nubia Z5 стал четырехъядерный процессор Qualcomm APQ8064

    01:2523

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