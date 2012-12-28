  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    28 декабря 2012

    Президент Fujitsu обвиняет в плохих продажах ПК компании слабый спрос на Windows 8: Недогрузка мощностей заставляет Fujitsu продать полупроводниковый бизнес

    16:5054

    Специалисты BlueStacks создали усредненный портрет пользовательницы Mac: Девушка в футболке, джинсах и кроссовках — типичный пользователь компьютера Mac

    14:4532

    Представлена серия неттопов Foxconn NanoPC 7000 на процессорах Intel Ivy Bridge : Неттопы Foxconn NanoPC 7000 поступят в розничную продажу в марте 2013 года

    13:3519

    Apple запатентовала технологию получения изогнутого стекла для дисплеев: Apple получила патент №8336334 на процесс гибки тонкого стекла для дисплеев

    13:3434

    Marvell отрицает нарушение патентов UCM: Производитель контроллеров рассчитывает на пересмотр решения жюри

    12:4910

    Apple перенесет в США сборку компьютеров Mac mini: Выпуском компьютеров Mac mini в США будет заниматься Foxconn

    11:0818

    Toshiba готова показать находящийся в стадии разработки референсный образец карты памяти SDHC, поддерживающей TransferJet: Референсный образец карты памяти SDHC, поддерживающей TransferJet, будет показан на выставке CES 2013

    10:488

    О достоинствах интерфейса FireWire в высокоскоростной передаче данных сняли видеоролик: Организация 1394 Trade Association продолжает продвигать интерфейс IEEE1394 (FireWire)

    10:1526

    Seagate SeaTools v.1.2.0.8 - сборник фирменных утилит для диагностики жестких дисков Seagate: Сборник фирменных утилит для диагностики жестких дисков Seagate

    09:454

    Недорогие планшеты известных компаний вытеснят с рынка продукцию безымянных китайских производителей: В будущем году рынок планшетов покинут две трети безымянных китайских производителей

    09:4519

    PassMark PerformanceTest v.8.0 Build 1010 - набор тестов для оценки производительности ПК: Набор тестов от PassMark, позволяющих оценить общую производительность вашего ПК по сравнению с другими компьютерами

    09:10

    Для пользователей Android доступна бета-версия Dr.Web Launcher: «Доктор Веб» сообщает о старте бета-тестирования Dr.Web Launcher

    08:35

    CommFort для Android: "карманный" чат с большими возможностями: "КоммФорт софтваре" официально объявляет о выходе мобильной версии клиент-серверного приложения CommFort

    08:001

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018