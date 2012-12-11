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    11 декабря 2012

    Объем тонких SSD Team Group Ultra L1 достигает 480 ГБ: Толщина накопителей составляет 7 мм

    20:15

    Pioneer BDR-XU02J — самый тонкий в мире внешний ODD, поддерживающий запись дисков BDXL: Устройство оценено в $265

    18:1527

    Snapseed 1.5 для iPad упрощает обработку фотографий: При помощи Snapseed можно обрабатывать цифровые изображения на планшете.

    15:18

    IP Cam Viewer Basic 4.7.2 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    15:09

    Начались продажи активной акустической системы Marshall Hanwell, выпущенной к юбилею марки: Стала известна цена активной акустической системы Marshall Hanwell и ее технические характеристики

    14:0022

    Специалисты Toshiba создали элемент памяти STT-MRAM с самым маленьким в мире энергопотреблением: STT-MRAM может однажды заменить SRAM в роли кэш-памяти процессоров

    13:007

    Fotosizer v.1.35.0.326 - бесплатная утилита для пакетной обработки графических изображений: Бесплатная утилита для пакетной обработки графических изображений

    12:40

    В следующем году появятся пластины объёмом 650 ГБ для 2,5-дюймовых накопителей: Седьмое поколение перпендикулярной записи

    12:2444

    Hitachi прекратит выпуск полупроводников в 2014 году: Производство велось с 1975 года

    12:136

    Miranda IM v.0.10.9 — новая версия интернет-пейджера: Обновленный интернет-пейджер

    12:05

    В Бельгии создан жидкокристаллический дисплей в контактной линзе: Дисплеи в контактных линзах можно использовать в медицинских и косметических целях

    12:0016

    CDBurnerXP v.4.5.0 - бесплатная программа для записи дисков: Бесплатная программа для записи дисков

    11:30

    Американские школы могут приобрести хромбуки Samsung Series 5 всего за $99: Акция продлится весь праздничный сезон

    11:0015

    DevCon 2013: открылась регистрация на третью ежегодную конференцию по разработке программного обеспечения: 29-30 мая в России пройдет третья ежегодная конференция DevCon 2013, которая соберет более 800 профессионалов в области разработки и тестирования ПО.

    10:55

    Microsoft инвестирует 250 миллионов долларов США в программу «Партнерство в образовании»: Инвестируемые компанией Microsoft средства будут направлены на поддержку учителей, использующих в образовании инновационные подходы

    10:201

    По данным JPR, рынок рабочих станций показывает признаки оздоровления: Третий квартал 2012 года оказался успешным для производителей рабочих станций

    10:008

    Web of Trust и NetKids: качественно новое решение для родительского контроля: Web of Trust (WOT) и NetKids объединили свои усилия по созданию более безопасной и благоприятной Интернет среды для детей и их родителей

    09:45

    Беспроводная мышь Elecom M-NV1BRBK держит связь с девятью устройствами одновременно: Для подключения манипулятора к различным устройствам используется интерфейс Bluetooth

    09:426

    Zecurion выпустил Zdiscovery 2.0 - DLP-систему для поиска конфиденциальных данных: Zecurion объявляет о выпуске Zecurion Zdiscovery 2.0

    09:10

    Pantech готовит смартфон Vega IM-A860 с дисплеем разрешением Full HD и двухъядерным CPU: В основу смартфона ляжет однокристальная платформа Qualcomm MSM8960

    09:099

    Стыковочная станция Bose SoundDock III рассчитана на новые модели iPhone и iPod: Стыковочная станция Bose SoundDock III стоит $250

    09:00

    ABBYY совместно с «АСТ-Пресс» выпускает ABBYY Lingvo x5 Русский язык Словари XXI века: Новая версия программы будет полезна всем, кто хочет грамотно говорить и писать по-русски

    08:35

    Huawei объявляет о начале поставок первой в отрасли корпоративной точки доступа 802.11ac: 802.11ac идет в корпоративные беспроводные сети

    08:3010

    Смартфон UMI XII, оснащенный четырехъядерным CPU, дисплеем Full HD и камерой разрешением 12 Мп, оценивается в $240: Основой дисплея смартфона является ЖК-панель типа IPS

    08:2011

    Приложение "Уроки рисования" поможет ребенку научиться рисовать на iPad: AmayaKids объявляет о выходе приложения "Уроки рисования" для iPad

    08:001

    STMicroelectronics собирается выйти из совместного предприятия ST-Ericsson в 2013 году: STMicroelectronics представила стратегический план

    08:00

    ASUS планирует снизить поставки материнских плат в 2013 году: Поставки уменьшатся в связи с ростом рынка планшетов и ноутбуков

    07:004

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