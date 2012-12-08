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    8 декабря 2012

    Toshiba анонсировала МФУ e-STUDIO 306LP/RD30, способное стирать напечатанный текст и использовать бумагу повторно: Новинка поступит в продажу в Японии в феврале 2013 года

    23:5739

    HTC Butterfly — международная версия смартфона, оснащенного пятидюймовым дисплеем разрешением Full HD: HTC даже не стала по этому поводу выпускать пресс-релиз

    23:0581

    Apple и Google объединились в борьбе за патенты Kodak: Совместная ставка Apple и Google на торгах за патенты Kodak превышает 500 млн. долларов

    19:4223

    Cougar радует поклонников белых корпусов «зимними» версиями Volant и Solution: Коньком Volant и Solution является впечатляющий потенциал системы вентиляции

    16:088

    ES File Explorer 1.6.2.3 — многофункциональный файловый менеджер для Android: Приложение включает средство для аварийного завершения приложений, FTP-клиен

    14:59

    PNY 5-Port Smart HDMI Switch позволяет подключить к одному входу HDMI до пяти источников : В комплект поставки PNY 5-Port Smart HDMI Switch входит пульт ДУ

    14:132

    Transcend использует в «промышленных» карточках памяти microSDHC Class 10 и CF170 CompactFlash флэш-память типа MLC: Карты памяти Transcend Industrial CF170 CompactFlash соответствуют спецификации CompactFlash 6.0

    13:504

    Видеокарта Zotac GeForce GTX 660 Destroyer DTC оснащается парой 90-миллиметровых вентиляторов, вращающихся в разные стороны: Вентиляторы имеют разное количество лопастей

    11:5213

    Samsung готовит смартфон Galaxy Grand DUOS : Аппарат, предположительно, получит пятидюймовый дисплей

    09:528

    В Сети появились новые данные о флагманском смартфоне ZTE Nubia Z5: Аппарат оснащен четырехъядерным CPU и пятидюймовым дисплеем разрешением Full HD

    09:0911

    Компьютерный корпус Cubitek Mini Cube B004 рассчитан на системные платы типоразмера mini-ITX: Внутри достаточно места для установки видеокарт длиной до 280 мм

    08:426

    Патентное ведомство США аннулировало один из ключевых патентов Apple в области сенсорного ввода: «Патент Стива Джобса» на сенсорный ввод оказался недействительным

    08:0022

    В 2013 году PQI покинет рынок модулей памяти и прекратит выпуск флэш-накопителей с интерфейсом USB 2.0: PQI направляет усилия на диверсификацию деятельности

    07:303

    3D-карту Radeon HD 7870 (Tahiti LE) можно использовать в режиме CrossFireX совместно с моделями серии HD 7900: Находка может обрадовать владельцев 3D-карт серии HD 7900

    07:00

    Дисплей Samsung Galaxy S IV будет обладать повышенной прочностью: По предварительным данным Samsung представит новый дисплей на CES 2013

    01:3738

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