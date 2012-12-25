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    25 декабря 2012

    Сенсорный трекпад Elecom M-TP01DS предназначен для компьютеров под управлением Windows 8 и RT: Новинка оценена в $120

    23:468

    Появилось очередное доказательство того, что Samsung готовит новую модель линейки Galaxy Note: Аппарат, предположительно, получит дисплей диагональю 7,7 дюйма разрешением 1280 х 800 точек

    22:5523

    Поставки флэш-памяти NAND в 2013 году увеличатся на 15%: Аналитики связывают рост рынка NAND с популярностью мобильных устройств

    19:471

    Samsung в будущем году рассчитывает отгрузить 500 млн. сотовых телефонов, включая 350 млн. смартфонов: Объем мирового рынка смартфонов в будущем году составит 860-900 млн. устройств

    18:5715

    Samsung официально опровергает слухи о якобы имеющих место случаях выхода из строя смартфонов Galaxy S III : Южнокорейский производитель подвергся информационной атаке конкурентов?

    17:5433

    Wistron не хочет «закатиться» вместе с ПК и переориентируется на другую продукцию: Wistron выделит 87 млн. долларов на развитие направлений деятельности, не связанных с выпуском ноутбуков

    16:2520

    Смартфон Oppo Ulike 2 получил фронтальную камеру разрешением 5 Мп: Продажи смартфона Oppo Ulike 2 начались в Китае

    15:2411

    Samsung подает иск в Южной Корее, обвиняя Apple в копировании в iOS запатентованной функции уведомлений : Функция уведомлений впервые появилась в ОС Google Android OS 2.0

    14:557

    Заказы Amazon и Google помогли Quanta Computer перевыполнить план выпуска планшетов : В текущем году Quanta Computer рассчитывает отгрузить 15 миллионов планшетов

    13:083

    K-Lite Codec Pack 64-bit v.9.6.5 - сборник кодеков для 64-битных операционных систем: Сборник кодеков для 64-битных операционных систем

    12:40

    AnyReader v.3.12 - программа для извлечения данных с поврежденных источников хранения информации: Программа для извлечения данных с поврежденных источников хранения информации

    12:05

    VueScan v.9.1.21 - помощник для сканирования документов и картинок: Программа, облегчающая сканирование документов и картинок

    11:301

    Acer и Wistron построят завод для выпуска ноутбуков в Бразилии: Будут производиться 14-дюймовые модели

    11:051

    System Cleaner v.7.0.5 - набор утилит для очистки жестких дисков ПК: Набор утилит для очистки жестких дисков ПК

    10:55

    VistaCodecs и Win7codecs - сборники популярных кодеков для различных ОС: Сборник популярных кодеков для различных ОС

    10:20

    LG покажет на CES 2013 планшет-трансформер, моноблок и ультрабук : Все три новинки работают под управлением Windows 8

    09:597

    MediaCoder v.0.8.18 - бесплатный аудио/видео транскодер: Бесплатный аудио/видео транскодер

    09:45

    Опубликован предварительный перечень спецификаций смартфона BlackBerry Z10: RIM, судя по последним данным, подготовит две версии смартфона на разных платформах

    09:3010

    Spamihilator v.1.5 - бесплатная программа для фильтрации спама из почтового трафика: Бесплатная программа для фильтрации спама из почтового трафика

    09:101

    Слухи: планшет Apple iPad 5 выйдет в марте 2013 года: Apple iPad 5 будет на 17 мм уже, на 4 мм короче и 2 мм тоньше своего предшественника

    09:0018

    Анализ от «Лаборатория Касперского» на 2030 год: «Лаборатория Касперского» заглянула в 2030 год

    08:351

    Китайские специалисты создали 22-нанометровый транзистор: Китай не устраивает роль промышленного придатка Запада

    08:0018

    Symantec: Crisis – универсальный инструмент для шпионажа: Итальянские хакеры предлагают инструмент для шпионажа

    08:00

    Archos представила планшет 97 Titanium HD с дисплеем Retina:

    07:3829

    Пользователи сообщают, что некоторые Samsung Galaxy S III самопроизвольно выходят из строя: Некоторые Samsung Galaxy S III прекращают работать спустя 150-200 дней после активации

    07:0029

    Фото дня: смартфон RIM BlackBerry N с аппаратной клавиатурой: У RIM BlackBerry N есть камера на тыльной стороне

    07:0011

    Эксперты Digitimes Research опубликовали прогноз поставок сенсорных экранов в 2013 году: Digitimes Research прогнозирует, что в 2013 году поставки сенсорных экранов достигнут 1,75 млрд. штук

    01:27

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