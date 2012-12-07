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    7 декабря 2012

    Lenovo запустит линии по сборке ПК в США: Персональные компьютеры Lenovo будут выпускаться в США

    20:5034

    Qualcomm удалось преодолеть нехватку мобильных чипсетов Snapdragon S4 : Значительная часть заказов на выпуск продукции Qualcomm достались Samsung Electronics

    19:527

    Пол Отеллини подтвердил готовность Intel заняться контрактным производством: Пол Отеллини надеется, что его преемник уже работает в Intel

    19:2818

    Решение вопроса о регулировании Интернета отложено, утвержден стандарт Y.2770 : Утвержден стандарт Y.2770 по глубокой инспекции пакетов

    18:5941

    По мнению аналитика Barclays Capital, Apple скоро выйдет на рынок дешевых смартфонов: Apple не может навсегда оставить бюджетный сегмент конкурентам

    18:4629

    Spacedraw 1.0.7: 3D-моделирование на Android: Программа предназначена для создания трехмерных сцен, начиная с этапа моделирования и заканчивая экспортом готовых проектов.

    15:21

    Dropbox 2.2.2 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    14:58

    За сокращение объема закупок пластин AMD придется заплатить неустойку Globalfoundries: AMD дополняет договор с Globalfoundries на поставку пластин

    13:4319

    Shuttle DS61 — компактный barebone-комплект с возможостью установки процессора Intel Core i7: ?172

    12:587

    Системная плата Acrosser AMB-D255T1 оснащается процессором Intel Atom D2550: Чипсет NM10

    12:335

    PowerColor представила видеокарту Radeon HD 7850 с оригинальной системой охлаждения Fling Force: Лопасти кулера не монолитны

    11:007

    Ratoc REX-WIFISD1 — беспроводной кардридер с аккумулятором ёмкостью 3000 мА•ч: SDHC, SDXC, USB

    10:007

    Onda V972 — планшетный компьютер с четырехъядерным CPU и дисплеем диагональю 9,7 дюйма разрешением 2048 x 1536 точек: Стоимость устройства составляет $240

    09:5251

    В каталоге VTX3D появилась третья версия 3D-карты Radeon HD 7770 X-Edition: От своей предшественницы плата у VX7770 1GBD5-DHX отличается укороченной печатной платой и меньшим кулером

    09:001

    Globalfoundries собирается через покупку доли UMC вступить с этой компанией в стратегическое партнерство : В возможности образования стратегического альянса Globalfoundries и UMC уверен аналитик Barclays Capital

    08:304

    Sapphire оснащает 3D-карту Radeon HD 7750 OC кулером Vapor-X: Тактовая частота GPU Sapphire Radeon HD 7750 OC Vapor-X равна 1100 МГц

    08:001

    Флэш-накопитель HP v280w внешне напоминает перочинный ножик: Накопители HP v280w выпускаются объемом от 4 до 64 ГБ

    07:006

    Присяжные в деле Apple vs Samsung погорячились с суммой: Суд готов уменьшить сумму, которую Samsung предстоит выплатить за нарушение патентов Apple

    05:4628

    «МегаФон Деньги» — новый сервис мобильных платежей: Стоимость подключения и абонентская плата за пользование Сервисом «МегаФон Деньги» не взимается

    00:444

    Вышла новая версия WebMoney Keeper Mobile 3.0.27 для Android: Теперь страница “Кошельки” разделена на три вкладки: “Кошельки”, “Виртуальные карты”, “Банковские счета

    00:42

    Обновлен Skitch 2.0.4 для Android : Программа позволяет быстро комментировать изображения, привлекать внимание к определенному объекту на фотографии, публиковать снимки на Twitter и Facebook.

    00:41

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