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    24 декабря 2012

    Яхта «Венера», построенная по заказу Стива Джобса, освобождена из-под ареста: Наследники Стива Джобса гарантировали оплату услуг дизайнера в полном объеме

    21:0541

    В ультрабуке Acer Aspire S7 Ultrabook используется необычный SSD, развивающий скорость чтения 942 МБ/с: В режиме последовательной записи скорость достигает 683 МБ/с

    20:1014

    Сделка по поглощению Elpida компанией Micron одобрена японским антимонопольным органом: Завершение поглощения Elpida компанией Micron ожидается в первом полугодии 2013 года

    19:442

    ZTE представит смартфон Nubia Z5 26 декабря: ZTE Nubia Z5 самый тонкий смартфон, который поддерживает Full HD

    19:273

    Эксперты Intel подкрепили вывод о привлекательности сенсорного ввода для рядовых пользователей опросом 81 человека: Сенсорный ввод гораздо больше привлекает «рядовых пользователей», чем «продвинутых»

    15:2033

    По данным Intel, однокристальная система Clover Trail для планшетов превосходит NVIDIA Tegra 3: Будучи более производительной, чем NVIDIA Tegra 3, однокристальная система Clover Trail имеет меньшее энергопотребление

    13:4933

    CloneSpy v.2.7 - утилита для очистки жестких дисков от ненужных и повторяющихся файлов: Утилита, предназначенная для очистки жестких дисков от ненужных и повторяющихся файлов

    11:301

    TSR Watermark Image v.2.3.1.7 - бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения: Бесплатная программа для наложения водяных знаков на изображения

    10:55

    ooVoo v.3.5.5 - бесплатное ПО для организации видеоконференций в сети: Бесплатное ПО для организации видеоконференций в сети

    10:20

    Windows 7 Manager v.4.1.7 - настройщик операционных систем Windows Seven: Настройщик операционных систем Windows Seven

    09:45

    CCleaner Free v.3.26 - утилита для очистки ПК от ненужных файлов: Утилита для очистки ПК от ненужных файлов

    09:101

    Sharp будет поставлять панели IGZO компаниям Sony, Fujitsu и ASUS: ПК и планшеты Sony, Fujitsu и ASUS с панелями IGZO должны появиться на рынке в 2013 году

    09:008

    MP3tag v.2.54 - утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах: Утилита для редактирования тэгов в музыкальных файлах

    08:35

    «КОРУС Консалтинг» зарегистрировал в Роспатенте решение для медицины «Служба крови»: «КОРУС Консалтинг ИТ» зарегистрировало автоматизированную информационную систему «Служба крови» в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент)

    08:00

    В этом году рынок флэш-памяти впервые станет больше рынка памяти DRAM, уверены аналитики IC Insights: Рост рынка NAND обусловлен популярностью мобильных устройств

    08:0012

    Google разрабатывает «смартфон X»: Завершив разработку «смартфона X», специалисты Motorola возьмутся за «планшет X»

    07:0019

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