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    19 октября 2007

    Apple выпустила апдейты ПО для удаленного управления рабочим столом:

    21:55

    Apple выбрала сборку Gold Master Leopard:

    20:36

    EA выпустила еще две игры для Mac:

    20:13

    DS2 разработала технологию передачи данных по электросети со скоростью 400 Мбит/с:

    20:07

    Apple вскоре представит новые Mac Pro?:

    19:34

    Intel переводит серию 51xx Xeon Woodcrest на новый степпинг :

    19:21

    Утилиты: GoodSync v.6.3.1:

    17:20

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0.0.8 Final:

    16:55

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.11:

    16:30

    Интернет и сети: SeaMonkey v.1.1.5:

    16:05

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (17.10.2007):

    15:40

    Память Ramtron F-RAM пригодилась для PC/104-совместимых одноплатных компьютеров fimicro:

    15:22

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.2.3d:

    15:15

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.2.1 Build 1000:

    14:50

    Для системных плат RadiSys Endura выбран чипсет расширенного жизненного цикла Intel Q35 Express:

    14:47

    CD/DVD: IsoBuster Pro v.2.2:

    14:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.40.04:

    14:00

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.05 Beta:

    13:35

    Установщики: Setup Studio v.1.0.9:

    13:10

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3920:

    12:45

    CMOS-датчик изображения Cypress LUPA-1300-2 фиксирует 500 кадров в секунду:

    12:32

    Фото дня: дисплей Toshiba/Matsushita в форме… круга:

    12:22

    Antec выпускает новые БП в серии NeoPower:

    12:20

    Антивирусы: ThreatFire v.3.0.11.0:

    12:20

    AMD рапортует об итогах третьего квартала – доход от продажи графических процессоров вырос на 29%:

    12:04

    "Лаборатория Касперского": обнаружена первая спамовая рассылка, использующая MP3-файлы:

    11:55

    Новая информация о NVIDIA nForce 780i:

    11:36

    "Лаборатория Касперского": Антивирус Касперского 6.0 для Windows Servers Enterprise Edition:

    11:30

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.4.10.249:

    11:05

    Медиаплееры: FlvPlayer4Free v.2.0.0.0:

    10:40

    Sony HDMS-S1D: цифровой фотоальбом необычной внешности:

    10:16

    Утилиты: Screenshot Captor v.2.37.03:

    10:15

    Общение в сети: Miranda IM v.0.7.1:

    09:50

    Офисное ПО: OxygenOffice Professional v.2.3.0:

    09:25

    OCZ выпускает две новинки в своей серии Titanium Edition:

    09:25

    Оборудование Nikon открывает возможность серийного производства чипов по нормам 43 нм:

    09:11

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.2.1:

    09:05

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.1.8:

    08:45

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag Beta 4:

    08:30

    Раз, два, три - продано: Sony продает производство Cell:

    08:30

    Восстановление данных: Encopy v.3.79:

    08:15

    Утилиты: AsusUpdate v.7.12.03:

    08:00

    OPTi утверждает, что NVIDIA ей должна:

    07:14

    Модуль AMC141: пример использования двухъядерного процессора P.A. Semi PWRficient:

    04:25

    AMD: мы не задержимся с 45-нм производством:

    03:38

    ЖК-дисплей Samsung с активной светодиодной подсветкой имеет контрастность 10000:1:

    01:07

    Портативный и мощный ПК: Acme LPG370TS с тремя экранами и системой SLI:

    01:05

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