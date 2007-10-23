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    23 октября 2007

    Samsung рассчитывает использовать имеющееся оборудование для выпуска 30-нм чипов NAND:

    23:47

    Optiarc AD-7191S - новый DVD-привод Sony NEC с поддержкой LightScribe :

    22:20

    Стив Джобс: темпы выпуска новых версий Mac OS X сохранятся:

    21:44

    QNAP QBack-35S — решение для автоматического резервирования данных:

    19:27

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.41.00:

    19:00

    Настройщики: TweakRAM v.6.2.10.21:

    18:35

    Intel рассказывает о чипсете G45 и о том, чего ждать от X4500:

    18:24

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.2.6.0:

    18:10

    Parrot: первая в мире фоторамка с поддержкой MMS:

    17:57

    Флэш-накопитель Apacer Handy Steno AH223: простота во главе угла:

    17:49

    Настройщики: HS WinPerfect v.5.90:

    17:45

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.05:

    17:20

    Bridgestone разработала цветную "электронную бумагу" толщиной менее 0,3 мм:

    17:15

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (22.10.2007):

    16:55

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.503 Build 1171:

    16:30

    Утилиты: BadCopy Pro v.4.00:

    16:05

    RME HDSPe ExpressCard - контроллер для современных PCIe ноутбуков:

    15:40

    Безопасность: WinLock v.4.62:

    15:40

    Настройщики: RegVac v.5.01.08:

    15:15

    Утилиты: Pitaschio v.2.15:

    14:50

    NEC US60 – тонкий клиент для толстого кошелька :

    14:40

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.7.88:

    14:25

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.20.4:

    14:00

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.63:

    13:35

    ABIT готовит AX78, одну из первых плат на AMD 770:

    13:31

    Фото системной платы Gigabyte X48-DQ6:

    13:27

    FTP-клиенты: Core FTP LE v.2.0.1525:

    13:10

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1389 Beta:

    12:45

    Кодеки: Lame MP3 v.3.98 Beta 6:

    12:20

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.4.11:

    11:55

    Редакторы: Amaya v.9.99.1 Beta:

    11:30

    Hitachi GST повышает энергетическую эффективность винчестеров до рекордного уровня:

    11:17

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.11.2.111:

    11:05

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.71:

    10:40

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.7:

    10:15

    Названа причина высоких цен на ASUS Eee PC:

    10:06

    Утилиты: GPU-Z v.0.0.9:

    09:50

    Диагностика: TaskInfo v.7.2.0.250:

    09:25

    Настройщики: WinXP Manager v.5.1.8:

    09:05

    Мультимедиа: Reaper v.2.005:

    08:45

    Утилиты: SideSlide v.2.1.0.5b:

    08:30

    Мультимедиа: PowerEnc v.2.32:

    08:15

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.30.3:

    08:00

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