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    16 октября 2007

    Apacer Handy Steno AH620: защита данных одним движением руки :

    20:57

    XFX Fatal1ty 8500 GT: чуть быстрее аналогов и абсолютно бесшумна:

    20:49

    Aristos Logic анонсирует первый в отрасли RAID-процессор с поддержкой нескольких протоколов:

    20:11

    Специалисты LG.Philips LCD создали дисплейный модуль с очень тонкой рамкой :

    19:44

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.4:

    19:00

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.99.25:

    18:35

    Веб-браузеры: Opera v.9.50 Build 9594/4487/1629 Alpha:

    18:10

    Утилиты: GoodSync v.6.3.0:

    17:45

    SAM9315V1: компактный одноплатный компьютер типоразмера PC/104 на базе ARM9 :

    17:28

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.9.15 Platinum:

    17:20

    Panasonic выпустила 5.1-канальные беспроводные наушники RP-WF5500 :

    16:57

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.8.11:

    16:55

    Чистильщики: CleanCenter v.1.61.2:

    16:30

    Fabrik SimpleTech Pro Drive: "хранилище 2.0":

    16:09

    Чистильщики: HDCleaner v.2.365:

    16:05

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.44.7:

    15:40

    Пополнение в «живом уголке»: хамелеон с USB-подключением:

    15:25

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.4.10.248:

    15:15

    Конвертеры: Any Audio Converter v.1.02:

    14:50

    Samsung начинает использовать в карточках microSD контроллеры собственной разработки:

    14:48

    Утилиты: Seagate SeaTools v.1.1.07:

    14:25

    Вентиляторы Scythe Ultra Kaze 120 заметно эффективнее аналогов:

    14:16

    Запись: Nero Burning Rom v.8.1.1.0b:

    14:00

    Медиаплееры: Media Player Classic – Home Cinema v.1.0.11.0:

    13:35

    Диагностика: Disk Checker v.3.2:

    13:10

    Чистильщики: Advanced Privacy Cleaner v.1.1:

    12:45

    Диагностика: TaskInfo v.7.2.0.244:

    12:20

    Утилиты: RegScanner v.1.55:

    11:55

    Выпуск чипсета Intel X48 - гол в свои ворота?:

    11:48

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.7.6 (Stable):

    11:30

    Мультимедиа: Reaper v.2.002:

    11:05

    Редакторы: SuperEdi v.4.1.2 U:

    10:40

    Утилиты: TransMac v.8.0:

    10:15

    Безопасность: SpyRemover v.2.73:

    09:50

    Intel готовит компрессоры и особый материал для систем охлаждения ноутбуков :

    09:45

    Антенная система для зданий InterReach Fusion WiMAX поддерживает WiMAX, GSM, CDMA и WCDMA:

    09:35

    Intel всё еще готовится ответить по теме HPC!:

    09:33

    Настройщики: Vista Manager v.1.2.5:

    09:25

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.7.82:

    09:05

    Первый четырехъядерный мобильный процессор Intel показан публике:

    09:00

    Специалисты Epson существенно увеличили долговечность панелей OLED:

    08:45

    Чистильщики: Baku v.3.2:

    08:45

    Sony Ericsson продает половину разработчиков ПО своему конкуренту:

    08:30

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB3XXX:

    08:30

    NI представляет первый в отрасли контроллер синхронизации для систем с интерфейсом PXI Express:

    08:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов 4Kus:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 октября):

    08:00

    NVIDIA GeForce 8800 GT в игровых тестах, коротко: впечатляет:

    07:36

    ABIT выпускает, как обычно, необычную IX38 QuadGT Speedster:

    07:35

    ITRI обещает продукты на базе PRAM к 2010 году:

    05:22

    Patriot 4GB Quad Kit — DDR2-память для игроков и оверклокеров:

    04:36

    Компания Cypress выпускает память nvSRAM плотностью 4 Мбит:

    02:00

    Broadcom разработала "3G-телефон на чипе":

    01:55

    SPARKLE GeForce 8400 GS 512MB: еще одна нелогичная видеокарта:

    01:14

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