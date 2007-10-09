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    9 октября 2007

    Новые MacBook появятся через месяц?:

    23:57

    Во Флориде знают, из чего строить альтернативу кремниевым компьютерам :

    21:35

    Работа с ZFS в Leopard будет реализована через командную строку:

    20:35

    Broadcom выпускает первое решение для 802.11n в одной микросхеме:

    20:32

    В консорциум по продвижению технологии SOI вошли многие, но не Intel:

    20:08

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.68:

    19:00

    Запись: FinalBurner Free v.1.22.0.111:

    18:35

    SpaceIllusion — новый 3D-экран компании NTT:

    18:12

    Мониторинг трафика: Traffic Shaper XP v.1.20:

    18:10

    Утилиты: Returnil Virtual System v.1.70:

    17:45

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.3 Build 2281 Beta:

    17:20

    Deluo скрещивает мышь и GPS:

    17:06

    Shuttle Prima SX38P2 Pro — XPC для энтузиастов на Intel X38 Express :

    16:57

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.31:

    16:55

    За право портировать HL2 для Mac Valve просила $1 млн.? :

    16:47

    Диагностика: EVEREST 2007 v.4.10.1152 Beta:

    16:30

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.93:

    16:05

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1382 Beta:

    15:40

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 718:

    15:15

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0.4d:

    14:50

    Утилиты: TinyResMeter v.0.96 Beta:

    14:25

    Seagate выпускает свои первые гибридные диски Momentus 5400:

    14:08

    VIA vm7700: компьютер, который за дисплеем не разглядишь:

    14:07

    Диагностика: WinAudit Freeware v.2.27:

    14:00

    RIDATA выпускает 2,5" SSD-диски 32 и 64 Гб с интерфейсом SATA:

    13:54

    Xtreme Notebooks XN1: моноблочный ПК с 22" дисплеем:

    13:47

    Мониторинг трафика: BWMeter v.3.2.4:

    13:35

    Cooler Master STB-3T4-E3-GP поможет установить в корпус дополнительные HDD:

    13:17

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.3.2.0.8 Beta:

    13:10

    У семи нянек: семь компаний совместно пытаются создать UMPC под управлением Linux :

    12:47

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.1.2.1:

    12:45

    MSI P6NGM и Q35MDO - две системные платы для процессоров Intel:

    12:23

    Настройщики: nLite v.1.4 RC:

    12:20

    Утилиты: @BIOS v.1.21:

    11:55

    Походная сотовая сеть для военных TECORE Tri-Mode помещается в двух сундуках:

    11:44

    Утилиты: Sticker Lite v.4.4:

    11:30

    Проблема дефицита компонентов для накопителей DVD обостряется:

    11:28

    Утилиты: Mozilla Lightning Project v.0.7 RC1:

    11:05

    Редакторы: Koala Edit v.6.2.0.0:

    10:40

    Шесть новых 45-Вт процессоров AMD для настольных ПК:

    10:30

    AMD снова снижает цены на процессоры для настольных систем:

    10:19

    Редакторы: jedit v.4.3pre11:

    10:15

    Утилиты: IMAware v.1.0:

    09:50

    Утилиты: GPU-Z v.0.0.6:

    09:25

    Запись: Express Burn v.4.05:

    09:05

    Чистильщики: ClearProg v.1.50:

    08:45

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder v.1.20:

    08:30

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.4.0 Build 1007:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 октября):

    08:00

    Обновлённый NVIDIA GeForce 8600 GTS: фото и новые данные:

    01:27

    Американские разработчики готовы показать компьютер, «читающий мысли»:

    00:56

    MSI HydroGenX38 - системная плата с водяным охлаждением:

    00:37

    d_skin – «вторая кожа» для оптических носителей:

    00:17

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