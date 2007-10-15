  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    15 октября 2007

    Apple исправит работу Boot Camp на «белых» iMac 24”?:

    23:55

    Xceive и Jazz Semiconductor вместе сделали гибридные TV-тюнеры:

    23:46

    Apple все же прекратит выпуск Mac mini?:

    23:29

    Глава Powerchip обвиняет Hynix в резком падении цен на память DRAM:

    23:19

    JOBO GIGA one ultra: емкий накопитель для цифровых фотографий:

    21:59

    Project-a-Phone ICD-1300: как показать дисплей любого карманного устройства на большом экране?:

    20:55

    FE Technologies показала дисплей, отображающий 240 кадров в секунду:

    20:21

    ProStor Systems выпускает «первую в мире» систему архивирования на базе сменных винчестеров:

    19:21

    Офисное ПО: EssentialPIM v.2.11:

    19:00

    Утилиты: FireDaemon Trinity v.2.1.2589 Pre GA:

    18:35

    UWB-микросхемы Realtek RTU7300 и RTU7105 получили сертификат WiMedia Certified Platform:

    18:28

    Установщики: Inno Setup v.5.2.1:

    18:10

    Архиваторы: ZipGenius v.6.0.3.1150:

    17:45

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.1.8.4:

    17:20

    Безопасность: Prevx CSI - FREE Malware Scanner v.1.0.100.179:

    16:55

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.0.6.5:

    16:30

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.0.36:

    16:05

    WireTap Studio — новый аудиоредактор от Ambrosia:

    15:59

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    15:40

    Утвержден стандарт ZigBee PRO:

    15:16

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    15:15

    Apple продолжает работу над Mac OS X 10.4.11:

    15:05

    Диагностика: Auslogics System Information v.1.1.6.156:

    14:50

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.4.5 Final:

    14:25

    Веб-браузеры: Flock v.0.9.1.3:

    14:00

    Запись: CDBurnerXP v.4.0.017.335:

    13:35

    Sony планирует выпустить замену A100, еще две цифровые зеркальные камеры и кучу объективов:

    13:33

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.20.3:

    13:10

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.3.2:

    12:45

    Создав самую маленькую в мире магнитную головку, Hitachi обещает выпустить винчестер объемом 4 Тб:

    12:39

    Почтовые клиенты и фильтры: Magic Mail Monitor v.2.94 b18 Beta:

    12:20

    Три новых TV-тюнера AMD поддерживают HDTV:

    12:04

    Утилиты: ReNamer v.5.10:

    11:55

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.6.3 Build 80:

    11:30

    Настройщики: nLite v.1.4 RC2:

    11:05

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3905:

    10:40

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.2 RC1:

    10:15

    Диагностика: SIV 3.25:

    09:50

    Утилиты: GPU-Z v.0.0.7:

    09:25

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.7.10:

    09:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.163.71 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:45

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 октября):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 8 по 14 октября 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 8 по 14 октября 2007 года):

    08:00

    AMD RV620 и RV635 получат поддержку DisplayPort. Фото разъёмов :

    07:41

    Системная плата MSI K9NU-Speedster поддерживает NVIDIA SLI и четырехъядерные процессоры AMD:

    06:00

    D2Audio упрощает конвергенцию ПК и бытовой аудиотехники:

    05:00

    ASUS готовит сразу три новинки, ноутбуки G2K, A7K и F7K:

    00:08

    Кулер ASUS Silent Square EVO: для самых "горячих" CPU:

    00:05

    Dell собирается купить Lexmark?:

    00:01

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018