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    12 октября 2007

    CPT готова показать еще один «первый в мире» монитор с интерфейсом DisplayPort:

    19:38

    На примере компактного проигрывателя Toshiba показала, на что способны топливные элементы:

    18:22

    Яркие светодиоды светят не по закону: Nichia подает еще один иск против Seoul Semiconductor:

    17:58

    ReQuest получает патент на технологию синхронизации звукозаписей, фотоснимков и видео:

    17:29

    Note-LX Q6624 — мощный и недорогой ViP-ноутбук с 4-ядерным процессором Q6600:

    17:26

    ASUS называет срок выхода первых Eee PC на рынок:

    15:20

    В одноплатных компьютерах GE Fanuc Embedded Systems VP11 и VR11 используются процессоры Intel:

    11:41

    Хорошей фоторамки должно быть много: PhotoVu выпускает 22-дюймовую модель высокого разрешения с WiFi:

    11:11

    UMC сообщает о готовности 65-нм техпроцесса RFCMOS:

    10:49

    NVIDIA готовит новую технологию для экстремальной скорости :

    10:43

    ITRI демонстрирует трехмерную цифровую фоторамку:

    10:14

    65-нм GeForce 8800 GTS будет еще быстрее, чем предполагалось?:

    07:48

    Samsung SPH-P9200: с клавиатурой этого UMPC действительно удобно работать:

    07:47

    DataPort 10 USB упрощает резервное копирование и перенос данных:

    06:05

    Gefen "удлиняет" Wireless USB 2.0 до 30 метров:

    03:26

    Sharkoon Rapid-Case: доступные внешние контейнеры для HDD:

    01:00

    Microsoft, Toshiba и голливудские студии объединяются, чтобы продвигать HD DVD:

    00:05

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