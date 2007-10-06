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    6 октября 2007

    i-Buddy сделает приятелей по MSN Messenger немного осязаемей:

    19:38

    I-O Data LCD-MF241X: монитор с двумя HDMI и пультом ДУ в комплекте:

    19:19

    Диспетчеры закачек: ReGet Deluxe v.5.2 RC:

    19:00

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.488 Build 1157:

    18:35

    Интернет и сети: Network Magic Basic v.4.2.7234.0:

    18:10

    Мониторинг трафика: Bandwidth Controller v.1.20:

    17:45

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.01.10.07:

    17:20

    Редакторы: SuperEdi v.4.1.1 U:

    16:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.2.4.7:

    16:30

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.44.1:

    16:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.40.02:

    15:40

    Мультимедиа: cPicture LE v.1.6.12.3:

    15:15

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (04.10.2007):

    14:50

    Запись: SilentNight Micro CD/DVD/ISO/Audio Burner v.6.0.0.22:

    14:25

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.488 Build 1157:

    14:00

    Ядро ARM Cortex А9 готово для использования в мультиядерных чипах:

    13:44

    Почтовые клиенты и фильтры: Dr.Web Mail Gateway:

    13:35

    Вышла бета-версия MAPILab Reports :

    13:10

    Microsoft: IntelliPoint v.6.20:

    12:45

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    12:20

    Creative: официальные драйверы для звуковых карт серии Sound Blaster X-Fi (Vista):

    11:55

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    11:30

    Фото дня: пульт студии Лебедева Pultius, кнопка - каждому каналу:

    11:17

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS (Vista):

    11:05

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.4.8.242:

    10:40

    Ряд процессоров и платформ Intel, всё-таки, будет переименован с 1 января :

    10:27

    Серия звуковых карт ASUS Xonar пополняется двумя новыми, с интерфейсами PCIe и USB:

    10:26

    SilverStone ST35F и ST50F: доступные добротные блоки питания:

    10:25

    Производители не торопятся отказываться от DDR2: Mushkin выпускает HP2-8500:

    10:24

    Диагностика: Auslogics System Information v.1.1.6.155:

    10:15

    Графика: XnView v.1.91.5:

    09:50

    Медиаплееры: Miro v.0.9.9.1a:

    09:25

    Настройщики: nHancer v.2.3.1:

    09:05

    Утилиты: GoodSync v.6.2.9:

    08:45

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    08:30

    Утилиты: AsusUpdate v.7.11.03:

    08:15

    30-дюймовый монитор Gateway XHD3000 "первым" поддерживает формат Quad-HD (1600p):

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 октября):

    08:00

    Alereon показывает первый модуль Wireless USB, подходящий для использования по всему миру:

    07:37

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