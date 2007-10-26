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    26 октября 2007

    Digidesign Mbox 2 Micro — ультракомпактный USB-интерфейс для ProTools LE:

    17:45

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.6.234:

    17:45

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.0.37:

    17:20

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.3 Final:

    16:55

    Интернет и сети: Feedreader v.3.11 Beta 3:

    16:30

    Веб-браузеры: Flock v.1.0 RC3:

    16:05

    Psion Teklogix возвращается на рынок КПК с новой моделью, поддерживающей три операционные системы:

    16:03

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.4.0 Beta:

    15:40

    Эксперты IDC считают, что Nikon лидирует в использовании беспроводных технологий в камерах:

    15:38

    Apple выпустила iMac MXM Update 1.0:

    15:21

    Настройщики: Super Utilities v.7.72:

    15:15

    Восстановление данных: R-Studio v.4.2 Build 125034:

    14:50

    Восстановление данных: Recuva v.1.07.138:

    14:25

    Чистильщики: Baku v.3.2 (Updated):

    14:00

    Офисное ПО: EssentialPIM v.2.12:

    13:35

    Утилиты: UltraShredder v.4.5.4:

    13:10

    Графика: GIMP v.2.4.0:

    12:45

    OLPC рассматривает в качестве источника питания… коров:

    12:43

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.0.4:

    12:20

    Elpida и UMC вместе будут работать над новой оперативной памятью и памятью PRAM:

    11:55

    Настройщики: Reg Organizer v.4.20 Beta 1:

    11:55

    Утилиты: doPDF v.5.3.238:

    11:30

    Samsung начинает использовать в ЖК-панелях для мониторов обычное оконное стекло :

    11:29

    Патентный залп: SanDisk подает в суд сразу на 25 компаний, включая Kingston, Transcend и Verbatim:

    11:13

    Мультимедиа: MGTEK dopisp v.2.0.0574:

    11:05

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.6 RC2:

    10:40

    Подсмотреть с новых дисплеев NEC не удастся:

    10:25

    Настройщики: VistaTweaker v.0.5 Beta:

    10:15

    «Трижды магический» монитор Samsung Syncmaster 942BW формата 16:10:

    09:56

    Графика: RealWorld Cursor Editor 2007.1:

    09:50

    Intel Penryn подвергнут инженерному анализу; фото надписи, обнаруженной на чипе:

    09:33

    Безопасность: Online Armor Free v.2.1.0.18:

    09:25

    Чистильщики: Ashampoo Magical UnInstall v.2.81:

    09:05

    Microsoft: DirectX 9 – ноябрьский релиз:

    08:45

    Диагностика: HWiNFO v.5.1.0:

    08:30

    Тоньше не бывает: специалисты Sharp создали ЖК-панель толщиной 0,68 мм:

    08:16

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.163.75 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 октября):

    08:00

    Intel объявляет об открытии своего первого 45-нм производства — Fab 32:

    07:46

    Японцы создали самый быстрый в мире векторный суперкомпьютер:

    07:45

    AOpen G326 – компактный корпус для домашнего ПК:

    07:05

    SPARKLE Calibre P860+ плюс дочерняя плата GDP2:

    05:47

    StealthXStream — 500-Вт БП компании OCZ Technology :

    05:09

    Endeavor NJ3000 - новый корпоративный ноутбук компании Epson:

    01:58

    USB-накопитель Sansa TakeTV – простой способ смотреть на телевизоре фильмы, загруженные на ПК:

    00:54

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