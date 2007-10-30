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    30 октября 2007

    Adobe рассказала о совместимости своих продуктов с Leopard:

    23:45

    В Leopard нет Sherlock:

    23:17

    Samsung SH-S203N: запись 2-слойных DVD на скорости 16X:

    19:49

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.06:

    18:35

    OCZ покупает Hypersonic PC, ждем готовых ПК под новым брендом?:

    18:21

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.3 Build 2284 Beta:

    18:10

    Резервное копирование: VersionBackup v.4.1.6.0:

    17:45

    ASUS M3A-MVP Deluxe WiFi: плата на базе AMD 790FX:

    17:33

    Безопасность: Deskman SE v.7.0.6:

    17:20

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.8.5:

    16:55

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.3:

    16:30

    Хакеры научились устанавливать Leopard на PC:

    16:05

    Графика: Photobie v.4.4:

    16:05

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1393 Beta:

    15:40

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.1.9.3:

    15:15

    Утилиты: SideSlide v.2.2.0.0b:

    14:50

    HIS: AMD/ATI Radeon HD 2600XT c AGP-интерфейсом:

    14:47

    Диспетчеры закачек: GetRight v.6.3b:

    14:25

    Безопасность: Comodo Firewall Pro v.3.0.10.238 Beta:

    14:00

    Настройщики: Fresh UI v.7.94:

    13:35

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.6.3:

    13:10

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3932:

    12:45

    Elpida сделала первую в мире память DDR2-533 Mobile RAM с напряжением питания 1,2 В:

    12:20

    Безопасность: Webroot Desktop Firewall Free v.5.5.10.20:

    12:20

    Утилиты: iZeit v.2.6.0:

    11:55

    HP и Dell продолжают доминировать на мировом рынке готовых ПК:

    11:41

    Чистильщики: Eraser v.5.85:

    11:30

    PNY Technologies обновляет семейство профессиональных графических плат на процессорах NVIDIA :

    11:08

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.4.44:

    11:05

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.07 Beta:

    10:40

    Утилиты: Registry Drill v.4.2.0.1:

    10:15

    Дефрагментаторы: mst Defrag Home Edition v.2.0.2:

    09:50

    ZOTAC AMP! Edition — фабрично разогнанная карта на GeForce 8800GT:

    09:38

    Диагностика: Desktop Info v.0.42:

    09:25

    Утилиты: Cfont Pro v.3.0.0.13:

    09:05

    Wolfdale1333-GLAN/M — одна из необычных плат ASRock, с поддержкой Wolfdale:

    09:02

    Утилиты: Autostart and Process Viewer (APV) v.1.41:

    08:45

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.7.0.0:

    08:30

    Производительность Conroe, Kentsfield, Penryn и Phenom в Crysis:

    08:21

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.169.01 для видеокарт NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 октября):

    08:00

    Компания Epson показала дисплей для сотовых телефонов и цифровых камер недалекого будущего:

    08:00

    Kingston CompactFlash Elite Pro – карточки памяти для профессиональных фотокамер :

    07:30

    SPARKLE SF-PX88GT512D3-HP Cool-pipe 3 — адаптер для любителей скорости и тишины:

    07:08

    Фото мостиков и первые данные о скорости NVIDIA 3хSLI:

    06:03

    Lenovo: бесшумный анонс лэптопа Y410:

    04:04

    Спрос на графические карты вырастет во втором квартале будущего года :

    03:00

    Biostar Sigma Gate V8803GT52 – еще одна «первая в мире» графическая карта для PCI Express 2.0:

    02:04

    Нам больше не нужен счетчик:

    00:35

    Новое устройство Aleratec копирует DVD на скорости 20x:

    00:07

    Unsanity APE вызывает проблемы при загрузке Leopard:

    00:00

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