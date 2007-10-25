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    25 октября 2007

    Фото коробки и диска Leopard:

    23:53

    Apple Remote Desktop 3.2 работает нестабильно?:

    23:28

    Apple заканчивает работу над Mac OS X Leopard:

    22:24

    Компьютеры с дизайном AMD DTX станут массовыми?:

    19:49

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.24.10.07:

    18:35

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.0.5:

    18:10

    Dell XPS One A2010: ПК класса "всё в одном":

    17:59

    DFI LanParty UT 790FX-M2R: системная плата на AMD 790FX:

    17:57

    Утилиты: RegScanner v.1.56:

    17:45

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.2.3f:

    17:20

    Google Desktop получает совместимость с Leopard:

    16:59

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.503 Build 1171:

    16:55

    Безопасность: AVG Internet Security v.7.5.503a1171:

    16:30

    Дефрагментаторы: Diskeeper v.12.0 Build 758:

    16:05

    Графика: FuturixImager v.5.8.7:

    15:40

    Каждый монгольский ребенок получит ноутбук с доступом в Интернет:

    15:33

    Wacom Cintiq 12WX - графический планшет и ЖК-монитор в одном флаконе по цене хорошего ноутбука:

    15:17

    Графика: VSO Image Resizer v.1.3.3:

    15:15

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3930:

    14:50

    Безопасность: Trend Micro RootkitBuster v.1.6.0.1060 Beta:

    14:25

    Начались поставки модернизированных накопителей RDX QuikStor и картриджей объемом 300 Гб:

    14:11

    Интернет и сети: The Dude v.3.0 Beta 7:

    14:00

    eMagin анонсирует микродисплей SVGA 3DS OLED-XL:

    13:55

    Все точки над ё расставлены: Transmeta уладила отношения с Intel:

    13:36

    Утилиты: CMOSPwd v.5.0:

    13:35

    Установщики: Inno Setup v.5.2.2:

    13:10

    Advansus i945GM3-DCQI - плата типоразмера Mini-ITX на чипсете Intel 945GM Express:

    13:03

    AVerTV Volar AX: портативный TV-тюнер с поддержкой H.264:

    12:50

    Transcend выпускает память aXeRam DDR2-1200+ :

    12:47

    AMD пока считает нецелесообразным переход к 450-мм пластинам:

    12:46

    Мультимедиа: XPlay v.2.3.6:

    12:45

    Архиваторы: 7-Zip v.4.56 Beta:

    12:20

    Sony Cyber-shot DSC-T2 – компактная фотокамера с 4 Гб памяти:

    12:02

    Общение в сети: Pidgin v.2.2.2:

    11:55

    Общение в сети: Skype v.3.6.0.159 Beta:

    11:30

    Интернет и сети: IE7pro v.1.2 Beta 2:

    11:05

    Конвертеры: Free MOV to AVI Converter v.1.2:

    10:40

    Безопасность: Webroot Desktop Firewall Free v.5.5.10.8:

    10:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Monitor v.3.0.0.4:

    09:50

    "Лаборатория Касперского": Kaspersky Hosted Security: mailDefend v.3.0:

    09:25

    Citrix: вышел Citrix Provisioning Server:

    09:05

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 10241:

    08:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.156.51 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 октября):

    08:00

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