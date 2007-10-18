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    18 октября 2007

    iToner 1.0.3 работает с iPhone Software 1.1.1:

    23:54

    Tango Studio — новая акустическая система для iPod:

    23:42

    Picasa Web Albums Uploader 1.1 поддерживает iPhoto ’08:

    22:44

    Еще не анонсированный, но уже интересный Micro PC компании Sony — VGN-UX490N/C:

    20:36

    Трио мониторов NEC для работы с электронными таблицами и не только: LCD195NXM, LCD205WNXM и LCD225WNXM:

    19:45

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.11.1.1:

    17:45

    Apple выпустит SDK для iPhone в феврале:

    17:20

    Общение в сети: ooVoo v.1.1.0.6:

    17:20

    Два новых широкоформатных монитора BenQ серии G: G2000W и G2400W (HDMI):

    16:57

    Интернет и сети: Soulseek 157 Test 12:

    16:30

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.0.0 Build 1091 Beta:

    16:05

    Диспетчеры закачек: GetRight v.6.3a:

    15:40

    Утилиты: Vista Start Menu v.2.6:

    15:15

    Избавление Intel от одноядерных процессоров начнется с выпуска Celeron E1200 в I кв. 2008 года:

    15:13

    Gainward выпускает пять видеокарт с HDMI:

    15:06

    В Европе ASUS Eee PC появится в ноябре, а в декабре ожидаются модели с Windows XP:

    14:57

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.6.8:

    14:50

    Мультимедиа: ChrisTV v.5.10:

    14:25

    Fujitsu Europe выпускает 2,5" внешние накопители HandyDrive объёмом до 300 Гб:

    14:11

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.7.0.0.43:

    14:00

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2007.10.17:

    13:35

    Hitachi Simple Modular Storage: от 1 до 9 Тб в модульной системе:

    13:17

    Запись: Smart DVD/CD Burner v.3.0.85:

    13:10

    Мышь Genius Traveler 915BT Laser: функциональная малютка с Bluetooth:

    12:49

    Вышла версия ОС Ubuntu 7.10:

    12:45

    Paragon Software и 1С выводят на рынок новые продукты для мобильных устройств:

    12:20

    В IBM создали метод измерения параметров нанотрубок, как строительного материала для чипов будущего:

    12:04

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.2.9.3:

    11:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.79:

    11:30

    Графика: adionSoft Fast Image Resizer v.0.94:

    11:05

    Корпорация Intel обнародовала рекордные финансовые результаты третьего квартала:

    11:03

    Мультимедиа: YamiPod v.1.7 Beta 1:

    10:40

    Графика: Ascii Generator dotNET v.0.9.1:

    10:15

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.03:

    09:50

    Восстановление данных: R-Studio v.4.0 Build 124076:

    09:25

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.1.1 Build 2312:

    09:05

    Утилиты: RegCool v.3.107:

    08:45

    Диагностика: EF Process Manager v.4.50:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:15

    ASUS Eee PC, официально: модели, цены:

    08:10

    После долгого молчания Matrox выпускает серию видеокарт Millennium P690:

    08:06

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 октября):

    08:00

    WD ставит мировой рекорд плотности магнитной записи:

    08:00

    Corsair пополняет серию блоков питания TX новыми моделями с рекордной силой тока:

    07:53

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.2:

    06:55

    RV670 есть ни что иное, как представитель Radeon HD 3800 Series :

    02:40

    SanDisk увеличивает объем высокоскоростной карточки Extreme III SDHC до 8 Гб:

    01:56

    Clearwire выпускает свою первую, быструю PC Card для WiMAX:

    01:29

    EIZO FlexScan SX3031W — большой и широкоформатный ЖК-монитор о 30 дюймах:

    01:02

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