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    8 октября 2007

    Домашние шлюзы Westell UltraLine Series3 объединят проводные и беспроводные сети :

    23:58

    Специалисты Ricoh создали CMOS-датчик для «съемки» с расстояния 0 мм:

    23:39

    Ovonyx и Hynix заключили соглашение о лицензировании перспективной памяти:

    23:15

    FastMac выпустила дисковод Blu-Ray для ноутбуков Apple:

    20:34

    С платой ASUS P5E3 Deluxe интегрированная ОС загрузится за 5 секунд:

    19:39

    Эксклюзивные отечественные накопители Adam&Eve в корпусе из дерева:

    19:38

    Apple станет эксклюзивным покупателем топовых Xeon?:

    19:29

    Toshiba обдумывает возможность строительства 450-мм фабрик :

    17:22

    MSI K9A2 Platinum, одна из первых плат на AMD 790FX - на подходе. Фото и спецификации:

    16:37

    Nallatech почти выпустила первый в отрасли модуль FSB-FPGA для серверов на базе Xeon:

    15:38

    Антивирусы: AnVir v.3.7:

    14:25

    Интернет и сети: TCP Spy v.4.1.0.0:

    14:00

    Fujitsu на днях покажет лучший в классе кодек MPEG-4 AVC HD — IP-9500:

    13:52

    Утилиты: Pitaschio v.2.14:

    13:35

    Технология FlashMate обеспечит доступ к данным на винчестере при... выключенном процессоре!:

    13:24

    Утилиты: AceMoney v.3.10c:

    13:10

    Спецификации первых моделей трёхъядерных процессоров AMD:

    13:04

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.7.45:

    12:45

    Утилиты: Winkey Finder v.1.73 RC2:

    12:20

    AXIOMTEK EP830 – одноплатный компьютер размерами 165х115 мм на базе Intel Core 2 Duo:

    12:11

    Intel ответит по теме HPC!:

    12:11

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.1.1 Build 2311:

    11:55

    Утилиты: Spytech SpyAgent v.6.02:

    11:30

    Утилиты: Auslogics Registry Defrag v.4.1.5.50:

    11:05

    Toshiba готовится к серийному выпуску флэш-памяти по нормам 30 нм:

    10:58

    Утилиты: WinUpdatesList v.1.21:

    10:40

    Мультимедиа: WildFire CD Ripper v.1.40:

    10:15

    Мониторинг трафика: Traffic Shaper XP v.1.18:

    09:50

    Безопасность: NetVeda Safety.Net v.3.8:

    09:25

    Чистильщики: Eusing Free Registry Cleaner v.1.6:

    09:05

    Резервное копирование: East-Tec Backup 2007 v.1.2:

    08:45

    Безопасность: Comodo Firewall Pro v.3.0.9.229 Beta:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 1 по 7 октября 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 1 по 7 октября 2007 года):

    08:00

    Renesas Technology улучшает процессоры для мобильной техники - SH-MobileL3V2 и SH-MobileUL:

    01:23

    NVIDIA GeForce 8800 GT: новые фотографии и обновленные спецификации:

    00:04

    ARCTIC COOLING выпускает серию корпусов Silentium T ECO 80:

    00:03

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