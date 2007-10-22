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    22 октября 2007

    Apple удалила со своего web-сайта информацию о бета-версии Boot Camp:

    23:57

    Выпущен CrushFTP 4.4:

    23:21

    Eye-Fi 2GB SD — первая сертифицированная флэш-карта с функциональностью Wi-Fi :

    21:15

    ASUS: от Eee PC к отдельному предприятию:

    19:35

    В Firefox 2.0.0.8 улучшена совместимость с Leopard:

    19:15

    Утилиты: Aim Ad Hack v.5.49:

    19:00

    Чистильщики: CleanCenter v.1.62:

    18:35

    Radeon HD 3800 Series: спецификации, фото и производительность:

    18:10

    Антивирусы: VundoFix v.6.5.10:

    18:10

    Редакторы: Jarte v.3.0:

    17:45

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.6.7.1:

    17:20

    Интернет и сети: Sandboxie v.3.02:

    16:55

    Утилиты: Disk Heal v.1.41:

    16:30

    Интернет и сети: VMware Player v.2.0.2 Build 59824:

    16:05

    Интернет и сети: Hamachi v.1.0.2.3:

    15:40

    Lumenlab Q – моноблок в алюминиевом корпусе с 42-дюймовым экраном :

    15:17

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.30:

    15:15

    Утилиты: Pfrank v.2.06:

    14:50

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS (Vista):

    14:25

    AMD Barcelona Opteron появляется в продаже, пока только в Японии:

    14:11

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.4.01 Beta:

    14:00

    Восемь лет специалисты SmartMetric создавали миниатюрное средство биометрической идентификации:

    13:51

    Веб-браузеры: IEPlus v.1.3:

    13:35

    Intel: концепт-ноутбук Lorado на базе платформы Montevina:

    13:17

    Графика: XnView v.1.91.6:

    13:10

    Файловые обменники: Halite BitTorrent Client v.0.2.9 Revision 320:

    12:45

    Общение в сети: Gizmo v.4.0.0.310:

    12:20

    Canon обещает устранить дефект автофокуса, обнаруженный в EOS-1D Mark III:

    12:16

    Интернет и сети: PPMate Net.TV v.2.3.1.69:

    11:55

    Дефрагментаторы: UltimateDefrag v.1.69:

    11:30

    GlacialPower и GlacialTech анонсируют выпуск бюджетного БП серии SL:

    11:08

    Мультимедиа: JAlbum v.7.3.1:

    11:05

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 721:

    10:40

    Интернет и сети: RaimaRadio v.1.46:

    10:15

    Запись: Oront Burning Kit v.2.3.3:

    09:50

    Диагностика: EVEREST v.4.20:

    09:25

    Foxconn торопится, анонсируя свою GeForce 8800 GT первой, раньше срока:

    09:19

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.4.0 Build 1020 Final:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 октября):

    08:45

    Fujitsu и Vivante совместно разработают БИС с поддержкой OpenGL ES 2.0 для мобильных устройств:

    08:41

    Все драйверы прошедшей недели (с 15 по 21 октября 2007 года):

    08:30

    Все Firmware прошедшей недели (с 15 по 21 октября 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 15 по 21 октября 2007 года):

    08:00

    Ученые хотят поручить вирусам изготовление наноматериалов:

    07:10

    LXE MX8 – компактный и легкий «ручной» компьютер для торговых сетей и складов:

    06:26

    В консорциум HyperTransport вошло еще тринадцать членов:

    01:10

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