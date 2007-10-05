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    5 октября 2007

    Leopard будет представлен 26 октября?:

    21:29

    Panasonic готовится начать поставки дисков BD-R 4х объемом 25 и 50 Гб для записи видео:

    20:03

    Thermalright HR-01 X: огромный кулер для разгона серверных CPU под 120-мм вентиляторы:

    19:40

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.0.1:

    19:00

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.1:

    18:35

    Утилиты: AnyReader v.2.4:

    18:10

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.7.0.0.40:

    17:45

    Восстановление данных: R-Studio v.4.0 Build 124074:

    17:20

    Резервное копирование: JaBack v.7.39:

    16:55

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.2.20:

    16:30

    Графика: JetPhoto Studio v.3.10:

    16:05

    Антивирусы: ClamAV v.0.91.2-4:

    15:40

    Чистильщики: System Cleaner v.5.55с:

    15:15

    Новые карточки Panasonic SDHC – 16 и 8 Гб, Class 6 и 4:

    15:13

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.1.1 Build 2310:

    14:50

    NEC LCD Technologies не забывает о 15-дюймовых ЖК-дисплеях:

    14:42

    Pentax Optio V10: компактная камера с большим ЖК-экраном:

    14:33

    Чистильщики: CleanCenter v.1.60.1.11:

    14:25

    Производители ЖК-панелей и DRAM могут пострадать из-за пожара на заводе Matsushita :

    14:13

    Cooler Express: новый криогенный «монстр» для SLI-систем:

    14:07

    Запись: Smart DVD/CD Burner v.3.0.84:

    14:00

    ASUS VW198S, первый 19" монитор с разрешением WSXGA+, и еще две новинки компании:

    13:57

    Transcend повышает скорость «промышленных» карточек CompactFlash:

    13:47

    Диспетчеры закачек: GetRight v.6.3+04:

    13:35

    Гарнитура Razer Piranha поможет компьютерным игрокам всегда быть на связи:

    13:24

    Безопасность: Spyware Doctor v.5.1.0.271:

    13:10

    Brother, зачем компактному МФУ широкоформатный экран?:

    13:06

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.1.2.0:

    12:45

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3900:

    12:20

    Razer Lycosa – клавиатура с обрезиненными клавишами для профессиональных игроков:

    12:07

    Утилиты: Aim Ad Hack v.5.48:

    11:55

    Файловые обменники: Azureus v.3.0.3.4:

    11:30

    Диагностика: WinAudit Freeware v.2.26:

    11:05

    Утилиты: doPDF v.5.3.235:

    10:40

    В шесть раз быстрее, чем DDR2-800: Elpida выпускает самую быструю оперативную память в мире:

    10:21

    Общение в сети: AIM v.6.5.4.16:

    10:15

    Ноутбукам ThinkPad - 15 лет!:

    09:56

    RightMark: CPU Clock Utility v.2.30.1:

    09:50

    С выпуском 8800 GT NVIDIA сделает быстрее 8800 GTS:

    09:45

    Panasonic может опередить Intel с выпуском 45-нм чипов:

    09:43

    Micron Technology выпускает широкоформатный датчик изображения для автомобильных систем:

    09:40

    Утилиты: Process Monitor v.1.25:

    09:25

    USB Security Lock - механическая блокировка портов USB: дешево и сердито:

    09:10

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.1 Build 7:

    09:05

    Безопасность: Malware Removal Tool - October 2007 Edition:

    08:45

    n52te SpeedPad - Belkin предлагает компьютерным игрокам новое оружие:

    08:31

    Настройщики: DTweak v.3.2:

    08:30

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB3XXX:

    08:15

    Qimonda и Sony вместе будут создавать производительную оперативную память:

    08:02

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 октября):

    08:00

    Производители не в восторге от Intel MID, отдавая предпочтение телефонам:

    07:07

    Transcend StoreJet 2.5, 160 Гб: портативный накопитель с интерфейсом USB становится емче:

    00:42

    Intel будет стараться наращивать мощь ядер Itanium:

    00:27

    Ki-Board DIY Kit: клавиатура "сделай сам" из дерева :

    00:11

    Avago Technologies делает навигационное колесико для мобильной электроники «похожим на мышь»:

    00:08

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