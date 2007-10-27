  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    27 октября 2007

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.6.2.0:

    18:35

    Утилиты: Pdf995 v.8.3s:

    18:10

    Мультимедиа: aTunes v.1.74:

    17:45

    Интернет и сети: Snarfer v.0.9.1:

    17:20

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.17:

    16:55

    Утилиты: 4NT v.8.02 Build 97:

    16:30

    Общение в сети: AIM v.6.5.5.2:

    16:05

    Файловые менеджеры: Universal Viewer (ATViewer) v.2.6.1:

    15:40

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.8:

    15:15

    Утилиты: FireDaemon Trinity v.2.1.2596:

    14:50

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (25.10.2007):

    14:25

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.6.0.5:

    14:00

    Microsoft: Virtual Earth 3D v.2.0 Beta:

    13:35

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.5:

    13:10

    Утилиты: Xpadder 2007-10-26:

    12:45

    Диспетчеры закачек: Internet Download Accelerator v.5.5:

    12:20

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.1 RC1:

    11:55

    Интернет и сети: Network Probe v.2.5:

    11:30

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.3.53:

    11:05

    Утилиты: Mozilla Lightning Project v.0.7:

    10:40

    Утилиты: Mozilla Sunbird v.0.7:

    10:15

    Безопасность: WinPatrol v.12.2.2007.0:

    09:50

    Утилиты: Process Explorer v.11.03:

    09:25

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.2.9.4:

    09:05

    Seagate вернёт покупателям деньги за неверное указание объёмов HDD:

    09:01

    Небольшой ноутбук LG E300-AP75K оснащен 160 ГБ гибридным HDD и HDMI:

    08:57

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.2.22:

    08:45

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 октября):

    08:00

    LG Flatron M228WD: гибрид монитора с телевизором:

    01:12

    Thermalright HR-07 Duo: эффективное охлаждение памяти на тепловых трубках:

    01:11

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018