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    29 октября 2007

    Драйверы Leopard говорят о скором обновлении MacBook?:

    21:15

    Активные системы воздушного охлаждения Nuventix SynJet обходятся без вентиляторов:

    21:11

    Американцы всерьез взялись за поиск технологии, которая заменит CMOS:

    20:47

    Point of View анонсирует свой вариант GeForce 8800GT:

    20:26

    NVIDIA GeForce 8800 GT, официально:

    20:17

    Intel снимает эмбарго с первого процессора семейства Penryn, Core 2 Extreme QX9650:

    19:47

    ZyXEL первой в России получила декларации на адаптеры мобильного WiMAX:

    18:37

    Philips: акустические системы для iPod :

    17:17

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.8.9:

    15:15

    Док-динамики Creative TravelSound i50: скоро в продаже:

    15:00

    E Ink показывает, насколько разнообразными могут быть применения электронной бумаги:

    14:58

    Мультимедиа: ThumbsPlus v.7.0 SP2 Build 2250:

    14:50

    Дефрагментаторы: Rapid File Defragmentor v.1.4 Build 686:

    14:25

    Запись: CDBurnerXP v.4.0.022.370:

    14:00

    «Печатный кремний» составит конкуренцию органическим материалам :

    13:57

    Новая серия корпусов Thermaltake M9: внимание - эффективному охлаждению:

    13:45

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 724:

    13:35

    Графика: TwistedBrush v.14.1:

    13:10

    Настройщики: Vista Manager v.1.2.6:

    12:45

    SWsoft сообщает о совместимости Parallels Desktop с Leopard:

    12:28

    Утилиты: Disk Heal v.1.43:

    12:20

    Компания Delta Electronics представила энергосберегающую светодиодную подсветку для ЖК-панелей:

    11:58

    Почтовые клиенты и фильтры: Mail PassView v.1.41:

    11:55

    Мультимедиа: Reaper v.2.008:

    11:30

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.2.30:

    11:05

    Веб-браузеры: Opera v.9.50 Build 9594/4487/1629 Beta:

    10:40

    Gateway FHD2400 и HD2200 – два монитора с поддержкой видео высокой четкости:

    10:37

    Редакторы: RJ TextEd v.4.10 Beta 1:

    10:15

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.32:

    09:50

    Неофициальная версия Intel Chipset Device Software:

    09:25

    Apple выпустила первый апдейт для Leopard:

    09:06

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 октября):

    09:05

    Все Firmware прошедшей недели (с 22 по 28 октября 2007 года):

    08:45

    Все драйверы прошедшей недели (с 22 по 28 октября 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 22 по 28 октября 2007 года):

    08:00

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