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    3 октября 2007

    Apple будет использовать в iPhone Moorestown?:

    23:47

    Panasonic выпускает новые ноутбуки Toughbook: W7, T7, Y7, R7 и R7 Premium Edition:

    23:16

    Apple изобрела новый инструмент для редактирования фото:

    22:54

    Turbo-Cool 1200: новый БП OCZ экстра класса "с максимумом производительности":

    21:49

    Leadtek WinFast PX8600 GT TDH HDMI: неплохой ускоритель для медиацентров:

    20:30

    Qimonda выпускает свою первую DDR3, AENEON XTUNE DDR3-1333:

    20:27

    Процессор Intel Silverthorne будет работать на частотах до 1,7 ГГц:

    19:22

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.30.1:

    19:00

    Мультимедиа: Adobe Flash Player v.9.0.64.0 Beta:

    18:35

    Медиаплееры: MPlayer (2007-09-30):

    18:10

    AOpen EX945-GC — новый малошумный mini-pc из серии XC Cube:

    17:59

    Мультимедиа: Teen Spirit v.0.92f:

    17:45

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.5 Build 21:

    17:20

    Интернет и сети: Ultr@VNC v.1.0.4 RC4:

    16:55

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.4 Build 5799:

    16:30

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.2.3:

    16:05

    Общение в сети: Pidgin v.2.2.1:

    15:40

    Графика: WPanorama v.8.3.2:

    15:15

    Утилиты: Foxit Reader v.2.2 Build 2129:

    14:50

    Запись: CDBurnerXP v.4.0.015.277:

    14:25

    Чистильщики: Baku v.3.1:

    14:00

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.5 Build 715:

    13:35

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.9.82:

    13:10

    Dell XPS M1730 — игровой ноутбук за 7000 долларов:

    12:57

    Резервное копирование: Cobian Backup v.8.4.0.202:

    12:45

    Утилиты: WindowsGuard 2007 v.6.6.2.7:

    12:20

    Настройщики: XdN Tweaker v.0.8.8.3:

    11:55

    Диагностика: Hard Disk Sentinel v.2.10:

    11:30

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.8.9:

    11:05

    Диагностика: System Analyser v.5.3s:

    10:40

    Утилиты: Process Monitor v.1.24:

    10:15

    Задай вопрос про SLI и получи ответ от NVIDIA!:

    10:02

    Диагностика: CrystalDMI v.1.0.0:

    09:50

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.163.71 для видеокарт NVIDIA:

    09:25

    Неофициальные драйверы для звука от C-Media:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 октября):

    08:45

    Все драйверы прошедшей недели (с 24 по 30 сентября 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 24 по 30 сентября 2007 года):

    08:00

    Все Firmware прошедшей недели (с 24 по 30 сентября 2007 года):

    07:11

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