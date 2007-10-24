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    24 октября 2007

    Lite-On IT готова выпускать, как BD Combo, так и BD/HD DVD:

    20:52

    Wavecom анонсирует «беспроводной процессор» Fastrack Extreme для HSDPA:

    20:21

    Один из пионеров рынка домашних ПК, компания Hitachi уходит с него:

    20:12

    Blu-ray заметно опережает HD-DVD по результатам девяти месяцев продаж в США:

    20:09

    Плата Foxconn P35AP-S: для тех, кто пока выбирает между DDR2 и DDR3:

    20:03

    Успех ASUS Eee PC заинтересовал других производителей – начинается эра дешевых ноутбуков?:

    19:50

    Screencast — новая утилита для видеозахвата экрана:

    19:40

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.9.4.9:

    19:00

    Файловые обменники: DC++ v.0.702:

    18:35

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.4.2.1:

    18:10

    Мониторинг трафика: BWMeter v.3.3.1:

    17:45

    Утилиты: Ad Muncher v.4.71:

    17:20

    Диспетчеры закачек: Download Accelerator Plus v.8.6.14 Beta:

    16:55

    Резервное копирование: X-Backup v.2007.2.6.28:

    16:30

    Интернет и сети: Network Mechanic v.2.7:

    16:05

    Запись: FinalBurner Free v.1.23.0.113:

    15:40

    ASUS EN8800GT/G/HTDP/512M: одна из первых GeForce 8800 GT:

    15:39

    Интернет и сети: VisualRoute 2007 v.11.1b:

    15:15

    Чистильщики: CleanCenter v.1.62.1.1:

    14:50

    AMD HyperFlash: работа над ошибками Intel Turbo Memory?:

    14:47

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.2.0.0.8:

    14:25

    GlacialTech выпускает IGLOO 5610 PWM и IGLOO 5610 Silent :

    14:15

    Будущее - за графическими процессорами, интегрированными в чипсеты, считают в In-Stat:

    14:06

    Steinberg Nuendo 4 уже в продаже:

    14:03

    Утилиты: CleanMyPC Registry Cleaner v.3.46:

    14:00

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.9.16 Platinum:

    13:35

    Philips CliniScape: "таблетка" для врачей:

    13:14

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.16:

    13:10

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.6 Beta:

    12:45

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.7.50:

    12:20

    Администрирование: NT Toolkit v.1.94:

    11:55

    IDC: рекордный квартал на рынке процессоров для ПК; AMD чуть-чуть подвинула Intel:

    11:33

    Безопасность: Malware Immunizer v.1.5:

    11:30

    Intel выпустит чипсет Tylersburg-DT для настольных ПК класса high-end примерно через год :

    11:09

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.2.21:

    11:05

    Мультимедиа: InstalledCodec v.1.00:

    10:40

    Совместная разработка IBM и MediaTek будет в 100 раз быстрее, чем Wi-Fi :

    10:33

    Диспетчеры закачек: Easy Video Downloader v.1.3:

    10:15

    Samsung SDI планирует выпуск панелей AMOLED для мониторов и ноутбуков:

    09:55

    Утилиты: DP Wiper v.1.04:

    09:50

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.00.031 Beta:

    09:25

    Чистильщики: Cleanup Assistant v.1.0.113:

    09:05

    Интернет и сети: Capturix NetWorks v.5.10.174:

    08:45

    Чистильщики: AML Free Registry Cleaner v.2.0:

    08:30

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 49:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 октября):

    08:00

    Новый адаптер Addonics позволяет создать RAID из флэш-карт:

    07:05

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