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    11 октября 2007

    Intel официально выпустила чипсет X38 Express :

    23:54

    Pinnacle берется за разработку еще одного RDK на базе процессоров AMD:

    22:51

    Ubiquiti выпускает первый в мире радиочастотный модуль WiFi для диапазона 700 МГц:

    21:05

    Мультимедиа: WinMPG Video Convert v.6.8.0.3:

    19:00

    Dell Precision T3400 — мощное дополнение модельного ряда настольных ПК на базе Intel X38 Express:

    18:37

    Мультимедиа: #1 DVD Audio Ripper v.1.2.38:

    18:35

    Утилиты: PropertyEditor v.4.11:

    18:10

    Sony VAIO T: две модели ноутбуков "10th Anniversary Limited Edition" к десятилетию модели:

    17:45

    Мультимедиа: mp3Tag v.5.8:

    17:45

    Диспетчеры закачек: VisualWget v.2.0 Beta 4:

    17:20

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.90 Beta 1:

    16:55

    Gigabyte GA-X38-DS5: почти флагман, но доступнее:

    16:35

    Мультимедиа: DVD Flick v.1.3.0.0 Beta:

    16:30

    Epson и Murata Manufacturing разрабатывают устройство для ускоренной зарядки аккумуляторов:

    16:23

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.7.0.0.42:

    16:05

    Логотипы AMD/ATI CrossFire X и масштабируемость производительности:

    15:56

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.1 Build 8:

    15:40

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.10.10.07:

    15:15

    Hitachi Maxell показала в работе голографическую карточку памяти HROM размером чуть больше почтовой марки:

    15:05

    Мультимедиа: Reaper v.2.0:

    14:50

    Apple планирует создать каталог web-приложений для iPhone?:

    14:44

    Мониторинг серверов: IPCheck Server Monitor v.5.4.1.855/856:

    14:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.78:

    14:00

    Выражение «залить файлы» приобретает буквальный смысл: бутылка вина в роли USB-накопителя:

    13:52

    Медиаплееры: MPlayer (2007-10-10):

    13:35

    Sapphire выпускает свои первые фоторамки:

    13:27

    Принята спецификация HomePlug Command and Control 1.0:

    13:16

    Утилиты: Disk Heal v.1.40:

    13:10

    Диагностика: CPUMon v.1.60:

    12:45

    Американские исследователи хотят запатентовать алгоритм «удвоения» оперативной памяти:

    12:37

    Выпущен StuffIt Deluxe 12:

    12:30

    Настройщики: Magic Utilities 2007 v.5.40:

    12:20

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.67 Build 3132:

    11:55

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.5.9.9:

    11:30

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.3.2.1.0:

    11:05

    Интернет и сети: NetShareWatcher v.1.3.9:

    10:40

    Apple выпустит новые зарядные устройства для MacBook Pro?:

    10:17

    Утилиты: Remove about:blank Buddy v.4.95:

    10:15

    Файловые обменники: Azureus v.3.0.3.5:

    09:50

    Медиаплееры: WinAmp v.5.500:

    09:25

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.20.10:

    09:05

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.163.75 для видеокарт NVIDIA:

    08:45

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:30

    Диагностика: SmartDoctor v.5.03.1:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 октября):

    08:00

    Thanko предлагает изменить микроклимат рабочего места:

    07:07

    Pioneer знает, как передать сигналы HDMI, USB, RS-232C и аналогового звука на расстояние до 300 м по одному кабелю:

    06:41

    Специалисты TDK показали, чем они пачкают оптические диски:

    01:05

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