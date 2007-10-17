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    17 октября 2007

    Китайцы начали выпуск литиево-полимерных батарей толщиной 0,4 мм:

    23:50

    Aspyr выпустит The Sims 2 Bon Voyage:

    23:45

    Интегрированный графический процессор Intel Montevina будет в три раза быстрее своего предшественника:

    21:05

    LF-PB271JD — Blu-ray привод второго поколения производства Panasonic:

    19:38

    Мультимедиа: cPicture LE v.1.6.12.4:

    19:00

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5784:

    18:35

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 10161:

    18:10

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.0.9:

    17:45

    Графика: TwistedBrush v.14.0:

    17:20

    Aluratek выпускает фоторамки с высоким разрешением и большим объёмом памяти:

    16:58

    Эмуляторы: MAME v.0.120b:

    16:55

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.13.20:

    16:30

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.3.50:

    16:05

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.3.50:

    15:40

    Настройщики: Fresh UI v.7.93:

    15:15

    Мультимедиа: MGTEK dopisp v.2.0.0566:

    14:50

    Intel готовит QX9750 и QX9775, а пока инженерные образцы работают на частоте 5,4 ГГц:

    14:32

    Веб-браузеры: IEPlus v.1.2.1:

    14:25

    Графика: IrfanView v.4.10:

    14:00

    GeForce 8800GT: фото, технические подробности и цены:

    13:45

    Утилиты: GPU-Z v.0.0.8:

    13:35

    Olympus µ 790 SW Lime Green: компактная камера в эксклюзивном цвете:

    13:30

    Интернет и сети: DU Meter v.4.0:

    13:10

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.11.1.110:

    12:45

    Virtium выпускает VLP- и ULP-модули памяти DDR3 для встраиваемых систем :

    12:42

    Ноутбук Fujitsu LifeBook A6110: Intel Core 2 Duo и 15,4-дюймовый экран, но недорого:

    12:26

    Мониторинг трафика: BWMeter v.3.3.0:

    12:20

    В Intel уготовили чипсету Intel Q35 Express долгую жизнь:

    12:11

    Утилиты: Dead Pixel Tester v.2.30:

    11:30

    Настройщики: Throttle v.6.15.10.2007:

    11:05

    Настройщики: PCBoost v.3.15.10.2007:

    10:40

    Настройщики: SuperRam v.5.15.10.2007:

    10:15

    Настройщики: PCMedik v.6.15.10.2007:

    09:50

    Настройщики: GameGain v.2.15.10.2007:

    09:25

    Apple выпустила обновление firmware ATI Radeon X1900 XT:

    09:06

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    09:05

    Обновление драйверов для флэш-карт Ricoh:

    08:45

    Официальные WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI и PCI-E):

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 октября):

    08:00

    Разработка Rambus для памяти DDR3 поддерживает частоты до 1600 МГц:

    07:45

    Intel работает над новыми CPU для сверхдешевых ноутбуков:

    07:37

    Atmel CryptoMemory – память, которая умеет хранить секреты:

    07:00

    Компьютеры на базе Quad-core Opteron позволят прекратить ядерные испытания в США? :

    04:46

    В ассортименте EDGE Tech Corp появился USB-накопитель DiskGO «колоссального объема»:

    02:25

    Намерена ли Hewlett-Packard купить Kodak?:

    02:14

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