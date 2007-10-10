  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    10 октября 2007

    Microsoft выпустила Office 2004 for Mac 11.3.8 Update:

    23:56

    AMD продлевает жизнь ядру Brisbane и готовит к выпуску новые Athlon X2:

    23:07

    Nextreme предлагает использовать нанопленку для охлаждения микросхем:

    22:44

    I-O DATA предлагает 8-Гб USB-накопитель с поддержкой ReadyBoost :

    22:23

    Digital Foci предлагает карманные фотоальбомы — фоторамки на брелоках для ключей:

    21:49

    Lite-On IT выпустит цифровую фоторамку под брендом cenOmax:

    21:22

    Optiarc BC-5500A — недорогой привод Blu-ray для ноутбуков:

    21:08

    Тайвань всерьез берется за водяное охлаждение плат на Intel Х38 Express — ASUS Maximus Extreme/Formula :

    20:47

    Конвертеры: HandBrake v.0.9.1:

    19:00

    Fusion-io ioDrive: 640-Гб "диск" из NAND-памяти ценой в 19 000 долл.:

    18:45

    Графика: Ascii Generator dotNET v.0.9.0 Beta:

    18:35

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.7:

    18:10

    OCZ Technology анонсирует 4-Гб наборы памяти, серитифицированные для NVIDIA SLI:

    18:04

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.34:

    17:45

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.5.0.3:

    17:20

    Foxconn представляет материнскую плату X38A Digital Life:

    17:12

    Изменения в структуре названий процессоров AMD:

    17:10

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.6.233:

    16:55

    Общение в сети: Xfire v.1.82:

    16:30

    ADAM Audio S7A MK2 — флагманская модель мейн-мониторов:

    16:21

    Диспетчеры закачек: save2pc v.3.1:

    16:05

    Октябрьский номер журнала iXBT.com поступил в продажу:

    15:50

    Медиаплееры: Spider Player Basic v.2.03:

    15:40

    Резервное копирование: JaBack v.7.40:

    15:15

    Антивирусы: The Cleaner v.5.0.0.132:

    14:50

    Leadtek WinFast DTV1000 S: недорогой цифровой TV-тюнер:

    14:41

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.2.81:

    14:25

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1072:

    14:00

    Завершен проект строительства инфраструктуры сети Internet2 с доступной скоростью 100 Гбит/с:

    13:40

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.2.10:

    13:35

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.5.1:

    13:10

    Trillian придет на Mac:

    13:06

    Epson Stylus Photo R1900: струйный принтер формата A3+:

    12:47

    Кодеки: VistaCodecs x64 Components v.1.3.1:

    12:45

    Sony выпускает первый рекордер Blu-ray второго поколения, BWU-200S:

    12:21

    Графика: VSO Image Resizer v.1.3.2:

    12:20

    Четырёхъядерные AMD Phenom: модели и сроки выхода:

    12:07

    Утилиты: ClickyMouse v.7.0 Beta 1:

    11:55

    24-дюймовый трехмерный дисплей Panoram PSP 2400 поддерживает видео высокой четкости :

    11:42

    Утилиты: Perfect Keyboard v.7.0 Beta 1:

    11:30

    В Samsung SDI замахнулись на создание первой в отрасли панели wVGA OLED:

    11:16

    Утилиты: Macro ToolsWorks v.7.0 Beta 1:

    11:05

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.4.9.245:

    10:40

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.5.1.17 Beta:

    10:15

    Файловые обменники: Halite BitTorrent Client v.0.2.9 Revision 313:

    09:50

    Apple закончила тестирование Leopard?:

    09:29

    Файловые обменники: BitComet v.0.94:

    09:25

    Мультимедиа: CodecInstaller v.2.7.0:

    09:05

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 10081:

    08:45

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.163.74 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Обновление драйверов для сетевых контроллеров Attansic:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 октября):

    08:00

    NVIDIA готовится к значительному спросу на карты на базе G92 и постарается его удовлетворить:

    07:46

    Alienware первой оснащает настольные ПК твердотельными накопителями объемом 64 Гб:

    01:39

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018