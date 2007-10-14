  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    14 октября 2007

    В ассортименте Thomson появился чипсет с поддержкой VDSL2:

    19:58

    Тайваньские специалисты разработали светодиодную подсветку с цветовым охватом 122% NTSC:

    19:25

    Verbatim представляет на европейском рынке диски BD-R/RE диаметром 8 см :

    16:49

    SeaDAC Lite 8126 – подключение 32 цифровых TTL-линий к одному порту USB:

    14:54

    SP001U Music Can – акустические «банки» с USB-подключением:

    14:16

    Избыток чипов DRAM сохранится в четвертом квартале, считает крупнейший поставщик этой продукции:

    14:00

    Новая дата выхода AMD RV670 (Radeon HD 2950):

    09:07

    Ноутбук NEC VersaPro UltraLite Type VC работает без сети более 14 часов:

    00:01

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    октябрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018