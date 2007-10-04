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    4 октября 2007

    Apple собирается продавать ПО для iPhone?:

    23:42

    Kingston HyperX: модули памяти DDR3-14400, способные работать на частоте 1800 МГц:

    21:34

    Новые iMac работают нестабильно?:

    21:01

    Батареи нового типа позволят ноутбукам работать 30 лет без подзарядки:

    20:57

    Pentax выпускает 12-Мп камеру Optio A40:

    20:39

    Одноплатные компьютеры GE Fanuc CC11 и CL11 выполнены в форм-факторе 3U CompactPCI:

    20:39

    Microsoft обновляет IE7:

    20:21

    И все-таки Sony собирается продать производство чипов:

    20:17

    Apple выпустила обновление для QuickTime 7.2 для Windows:

    20:05

    Intel расширяет модельный ряд 45-нм Xeon (Harpertown):

    19:40

    Samsung 940UX, монитор с интерфейсом USB, наконец, поступает в продажу:

    19:38

    Sony: первый серийный OLED-телевизор:

    19:37

    AMD выпускает пару недорогих процессоров, Athlon LE-1620 и LE-1600:

    19:24

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.7.30:

    19:00

    Ceatec 2007: Hitachi и Panasonic улучшают Blu-ray:

    18:37

    Общение в сети: Gizmo v.4.0.0.306:

    18:35

    Настройщики: MagicTweak v.4.10:

    18:10

    Офисное ПО: EssentialPIM v.2.1:

    17:45

    OmniVision OV2650 – стабилизированный датчик изображения для встраиваемых камер разрешением 2 Мп:

    17:33

    Безопасность: Prevx CSI - FREE Malware Scanner v.1.0.100:

    17:20

    Apple выпустила Battery Update 1.3:

    17:08

    Графика: Picasa2 v.2.7 Build 37.32:

    16:55

    Кодеки: DivX v.6.7.0.18:

    16:30

    Медиаплееры: WinAmp v.5.5 Build 1600 Beta:

    16:05

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.7.5 (Stable):

    15:40

    Еще один крупный производитель лицензирует графические технологии AMD для использования в своих чипсетах:

    15:20

    Конвертеры: Internet Video Converter v.1.50:

    15:15

    Мультимедиа: MGTEK dopisp v.2.0.0538:

    14:50

    В будущем году флэш-памяти впервые будет выпущено больше, чем DRAM:

    14:49

    Creative: семь новых моделей наушников:

    14:27

    Интернет и сети: RaimaRadio v.1.44:

    14:25

    Pulse выпускает миниатюрную внутреннюю антенну, работающую в сетях пяти стандартов:

    14:19

    Установщики: NSIS v.2.31:

    14:00

    Thermaltake Xaser VI и Armor+: корпуса для любителей быстрой езды:

    13:51

    Медиаплееры: AIMP Classic v.2.05 Beta:

    13:35

    Ramtron пополняет ассортимент F-RAM прибором плотностью 2 Мбит:

    13:33

    Антивирусы: Multi Virus Cleaner 2007 v.7.7.0:

    13:10

    SMART Modular Technologies первой выпускает VLP-модули DDR2 RDIMM объемом 8 Гб:

    12:46

    Веб-браузеры: IEPlus v.1.2:

    12:45

    Чистильщики: CCleaner v.2.01:

    12:20

    Настройщики: RivaTuner v.2.05:

    11:55

    Медиаплееры: Apple iTunes v.7.4.3:

    11:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Magic Mail Monitor v.2.94 b17 Beta:

    11:05

    Мониторинг трафика: Bitmeter II v.3.5.5:

    10:40

    Общение в сети: Miranda IM v.0.7.0:

    10:15

    Восстановление данных: Recuva v.1.06.132:

    09:50

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.6.4.1:

    09:25

    Диагностика: PC Wizard 2008 v.1.80:

    09:05

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.7.0.0.39:

    08:45

    Графика: TwistedBrush v.13.9:

    08:30

    Настройщики: HS WinPerfect v.5.81:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 октября):

    08:00

    8 октября Athlon X2 опять подешевеют:

    07:49

    Sharp показывает 12,1" ЖК-дисплей толщиной менее 3 мм:

    07:48

    NVIDIA GeForce 8800 GT: фото и дата выхода:

    02:07

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