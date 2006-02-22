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    22 февраля 2006

    Shuttle: анонс barebone-системы XPC X100:

    21:15

    Epson снова вышел на тропу войны с производителями совместимых картриджей:

    20:35

    PowerShot A420, PowerShot A430 и PowerShot A530: самые простые фотокамеры Canon:

    19:23

    PowerColor выпускает нестандартные X1300:

    18:29

    PowerShot A700 и PowerShot A540: два новых 6-мегапиксельника в А-серии Canon:

    17:51

    И вновь о нормах 32 нм…:

    17:29

    Microchip Technology продолжает развивать перепрограммируемую память с последовательным интерфейсом:

    17:21

    Apple прекращает продажи PowerBook G4 15":

    17:15

    Загадочный "Apple Media Cube":

    16:50

    Чем порадует Apple 28 февраля?:

    16:45

    В SAS-адаптерах для шины PCI-X появляется аппаратная поддержка RAID:

    16:30

    M-Audio объявляет о начале поставок сценического электропиано ProKeys 88sx:

    16:01

    Продлить жизнь "титаника":

    15:55

    MRV: новая линейка маршрутизирующих коммутаторов OSM6500:

    15:55

    PowerShot S3 IS: новый «ультразум» от Canon:

    15:28

    M25P128: 128-Мбит чип последовательной флэш-памяти от STMicroelectronics:

    15:03

    Новая уязвимость в Safari и "заплаты" от Unsanity :

    14:50

    Эра HD началась официально:

    14:50

    По данным iSuppli взят барьер 100 млн. проданных жёстких дисков за квартал:

    14:36

    OCZ продемонстрирует память DDR2, работающую на частоте 1 ГГц:

    14:27

    Настройщики: NiBiTor v.2.7:

    14:00

    Canon EOS 30D: революции не свершилось:

    13:57

    IDT начинает серийное производство компонентов для FB-DIMM:

    13:37

    Медиаплееры: WinAmp v.5.200 Unofficial:

    13:35

    NVIDIA GeForce 7600 GT - первые фотографии:

    13:30

    inMotion iM11 – новая портативная аудиосистема для iPod:

    13:10

    Новые драйверы от Omega для видеокарт ATI:

    13:10

    Тестовые приложения: DiskBench v.2.5.0.2:

    12:45

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.117.291:

    12:20

    Invarium и SanDisk вместе займутся «трехмерной» памятью:

    12:14

    Аккумулятор MacBook Pro: первые тесты:

    12:00

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.7.0.291:

    11:55

    SIMICS и UMC ставят новый рекорд частоты: 192 ГГц:

    11:43

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.1f:

    11:30

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.71.01:

    11:05

    Переговоры о будущем PSP привели к панике на рынке флэш-памяти:

    10:52

    Диагностика: MSI PC Alert 4 v.4.1.1.1:

    10:40

    Мартовский номер бумажного журнала iXBT.com ушёл в печать!:

    10:34

    Doom 3 пополнил игротеку для "макинтелов":

    10:30

    Разгон: Core Center v.2.0.1.1:

    10:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    09:50

    Неофициальная альфа-версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:25

    Новая альфа-версия драйверов и утилит (Matrix Storage) для чипсетов Intel:

    09:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от Conexant:

    08:45

    Новые неофициальные драйверы для звука от C-Media (CMI-97xx):

    08:30

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 февраля):

    08:00

    Intel будет готовиться к Merom снижением цен на Core Duo:

    05:10

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