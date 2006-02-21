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    21 февраля 2006

    Kontron MOPSlcdLX: компьютер размерами 96х90 мм на базе процессора AMD:

    23:53

    Coolpix S5 и S6: стильные ультратонкие фотокамеры от Nikon:

    23:13

    NVIDIA GeForce 7900 GT - первые фото и обновлённая информация:

    20:19

    Новый процессорный апгрейд от Sonnet:

    17:20

    Intel делает это снова…:

    16:29

    Обновился Mactracker для OS X и iPod:

    15:05

    Компания ASPLinux и фирма «1С» открывают прием предварительных заказов на ASPLinux 11:

    14:50

    Sun: бета-версия новой Java-платформы Standard Edition:

    14:25

    MixPod – DJ-микшер для плееров Apple:

    14:20

    Как вводить аналоговый сигнал при помощи порта USB?:

    14:19

    Nikon: две фотокамеры P-серии с системой стабилизации изображения:

    14:18

    Запись: Bart´s PE Builder v.3.1.10a:

    14:00

    Безопасность: X-Cleaner v.2.2 Build 38767:

    13:35

    NEC обновляет серии A и L:

    13:32

    Trend Micro: PC-cillin Internet Security v.14.1:

    13:10

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.95-2:

    12:45

    Nikon: три недорогие фотокамеры L-серии:

    12:37

    Zicplay Tuneview – новый пульт управления iPod:

    12:35

    Настройщики: GameGain v.2.20.2.2006:

    12:20

    Динамика цен на ЖК-панели в феврале 2006 года:

    12:14

    Настройщики: Throttle v.6.20.2.2006:

    11:55

    Возможности литографии по нормам 32 нм остаются под вопросом:

    11:54

    WinTel прогрессирует в быстродействии:

    11:30

    Настройщики: SuperRam v.5.20.2.2006:

    11:30

    Настройщики: PCMedik v.6.20.2.2006:

    11:05

    Настройщики: PCBoost v.3.20.2.2006:

    10:40

    PMA 2006: чего ждать от Sony?:

    10:16

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (19/02/06):

    10:15

    Обновился Synk 5:

    10:10

    Imation FG-MPCAX: PCMCIA-считыватель карт флэш-памяти :

    10:00

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.83.90 для видеокарт NVIDIA:

    09:50

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    09:25

    Веб-браузеры: Opera v.9.0 Build 8225:

    09:05

    Microsoft: обновление для операционных систем Windows 2000 (KB904368):

    08:45

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.6 Build 915:

    08:30

    CD/DVD: UltraISO v.7.6.5.1269 ME (Updated):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 февраля):

    08:00

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