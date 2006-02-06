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    6 февраля 2006

    GIGABYTE: адаптер GN-BT06T Bluetooth Media и маршрутизатор GN-BR03GM AirCruiser MIMO как средства улучшения беспроводных сетей:

    22:51

    Чипсеты NVIDIA MCP55 для Socket AM2:

    21:55

    Hitachi разработала RFID-чип, который тоньше бумаги:

    20:00

    Samsung и Hynix поднимают цены на DRAM:

    19:38

    Mobility FireGL V5200 - новое поколение мобильной графической технологии ATI:

    19:18

    450-мм производство: чему быть, того не миновать?:

    17:52

    Sony: выпуск Memory Stick Micro M2 для мобильных телефонов:

    17:16

    HP обновляет серию ноутбуков Compaq nx6110:

    16:31

    Интернет и сети: ProxyInspector for ISA Server v.2.6h:

    16:30

    Чистильщики: FreeSpacer v.1.53:

    16:05

    Интернет и сети: Page Promoter v.7.3:

    15:40

    G5Jam Express - комплект для установки двух дополнительных винчестеров:

    15:15

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.8.1.1:

    15:15

    Nantero: оперативная память на нанотрубках в продаже уже в 2007 году:

    14:57

    Panda Software: версии Titanium и Platinum 2006:

    14:50

    В активе новых рабочих станций Sun - дюжина мировых рекордов:

    14:45

    Panda Software: TruPrevent Personal 2006 – дополнение к антивирусу:

    14:25

    Самый тонкий MP3-плеер Sherwood Digital Audio Card:

    14:00

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.7.0.6 Build 0206 R6:

    14:00

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.3.8:

    13:35

    CD/DVD: AnyDVD v.5.8.4.1:

    13:10

    D-Link: новый 48-портовый коммутатор DWS-3250:

    13:00

    Резервное копирование: Backup2005 Pro v.4.4.9.164:

    12:45

    Компания Palm будет продана конкуренту?:

    12:41

    Apple патентует использование сенсорного экрана:

    12:20

    Диагностика: System Spec v.1.92:

    12:20

    Sony: пополнение линейки Microvault Pro 1" жёстким диском размером 8 Гб:

    12:00

    Nanoident Technologies: полимеры могут заменить кремний:

    11:57

    Диагностика: EvonSoft SysInfo v.1.25:

    11:55

    Новый SATA-контроллер LSI Logic MegaRAID: для серверов и рабочих станций:

    11:31

    Apple готовит два независимых релиза OS X 10.4.5?:

    11:30

    Утилиты: Unlocker v.1.7.9:

    11:30

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.5.0.0.6:

    11:05

    Утилиты: Hoster v.3.0:

    10:40

    Утилиты: SendToAny v.1.71:

    10:15

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.01.101:

    09:50

    Обнаружена уязвимость в популярных приложениях Adobe:

    09:45

    Утилиты: ProduKey v.1.05:

    09:25

    Антивирусы: VundoFix v.4.2.2.1:

    09:05

    Файловые обменники: µTorrent v.1.4.1 Build 418 Beta:

    08:45

    Диагностика: MvPCinfo v.2.0.16:

    08:30

    Все Firmware прошедшей недели (с 30 января по 5 февраля 2006 года):

    08:15

    Все драйверы прошедшей недели (с 30 января по 5 февраля 2006 года):

    08:00

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