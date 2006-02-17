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    17 февраля 2006

    Аккумуляторные батареи: будет ли прорыв?:

    21:18

    Новинки Transcend для оверклокеров и серверов:

    20:13

    55-нм иммерсионная литография идет в серийное производство:

    20:10

    Премьера HD DVD и Blu-ray снова отложена:

    19:50

    BenQ DC E600: 6-мегапиксельный ультракомпакт с «вращающимся глазом»:

    18:51

    NVIDIA отчитывается об успехах в прошедшем году:

    15:55

    Gartner прогнозирует 9,5% рост рынка полупроводников:

    15:09

    Отношения Dell и AMD устами исполнительного директора Dell:

    14:29

    Планы выпуска двухъядерных процессоров Intel в 2006 году:

    14:29

    Один из директоров ATI о системе рейтингов Windows Vista:

    14:03

    NFC на 3GSM World Congress: незаметно, но очень полезно!:

    13:32

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.24:

    12:45

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.0t (Updated):

    12:20

    Планы AMD по выпуску процессоров AM2: рейтинги, сроки выхода, тепловыделение:

    12:16

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.7.6.19:

    11:55

    Менеджеры закачек: Net Transport v.2.10:

    11:30

    Samsung SyncMaster 204B: теперь и с временем отклика 5 мс:

    11:22

    Файловые обменники: BitComet v.0.62:

    11:05

    Интернет и сети: SecureCRT v.5.0.5:

    10:40

    NVIDIA GeForce 7900 GTX будет работать на более высоких частотах, чем ожидалось:

    10:22

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.0 Build 573 Final:

    10:15

    Настройщики: PowerStrip v.3.64:

    09:50

    CD/DVD: AnyDVD v.5.9.1.1:

    09:45

    Медиаплееры: WinAmp v.5.2 Build 440 Beta:

    09:25

    Интернет и сети: FlashGot v.0.5.9.993:

    08:45

    PowerColor будет предоставлять пожизненную гарантию на видеокарты на чипах ATI:

    08:34

    Официальные драйверы для мобильной графики чипсетов ATI – Catalyst v.6.2:

    08:30

    Orange работает над мегаSIM-картой :

    08:29

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    08:15

    Олимпийская марка с движущимся изображением!:

    08:14

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 февраля):

    08:00

    Микрочип NRX700 для Wi-Fi:

    07:50

    Графическое ядро Intel Broadwater - поддержка DirectX9 и не только:

    06:00

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