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    15 февраля 2006

    Elecom: внешний 0,85" жёсткий диск объёмом 4 Гб с USB-интерфейсом :

    21:00

    AMD снижает цены и представляет новые процессоры:

    19:29

    Minox DC 5011 и DC 6011: две ультракомпактные фотокамеры из Германии:

    19:10

    3GSM World Congress: Texas Instruments рассказывает об OMAP 3:

    17:24

    xVx Monstruo-m A650: еще один "самый быстрый ноутбук":

    17:00

    NVIDIA Quadro NVS 440: запряжем четверку?:

    16:24

    Panasonic Lumix DMC-FX01: «широкоугольный» ультракомпакт:

    16:15

    PocketParty V2 – новая миниатюрная стереосистема для iPod:

    15:50

    Lexmark представляет 5 новых профессиональных МФУ:

    15:48

    Устройство записи оптических дисков DUET 400 с функцией печати - Elesys и Lexmark выступают дуэтом:

    15:25

    Novation выпускает линейку MIDI клавиатур ReMOTE SL с технологией Automap:

    15:07

    Panasonic: Wi-Fi и LCD на службе медицины :

    14:01

    RFID: магазин косметики с "волшебным зеркалом":

    14:00

    Линейка miniStack расширяется:

    13:55

    Panasonic Lumix DMC-TZ1: ультра-зум в кармане:

    13:49

    APC InfraStruXure: и «накормит», и охладит:

    13:36

    ASUS: системная плата P5RD2-VM на базе ATI Radeon Express 200 для процессоров Intel:

    13:30

    Утилиты: Actual Spy v.2.8:

    12:30

    «Карманники» станут отдельным бизнесом HP:

    12:27

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (6 неделя 2006 года):

    12:00

    Битрикс: Управление сайтом v.4.1:

    11:30

    Camino 1.0: альтернативный браузер для Mac Intel:

    11:05

    Резервное копирование: AlmerBackup v.4.8:

    11:00

    Radeon X1800 GTO на чипе R590 - уже в марте:

    10:34

    Утилиты: Remove Toolbar Buddy v.4.21:

    10:30

    Lightroom Beta 2 стала Universal-приложением:

    10:25

    COSMORAM Rev.4: ждем через год:

    10:16

    Общение в сети: Miranda IM v.0.4.0.3:

    10:00

    Apple начинает поставки лэптопов MacBook Pro:

    09:45

    Утилиты: WindowsGuard 2006 v.6.011.6:

    09:30

    Вышла Mac OS X 10.4.5:

    09:05

    Чистильщики: CCleaner v.1.27.260:

    09:00

    Веб-браузеры: Opera v.9.0 Build 8219:

    08:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 февраля):

    08:00

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