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    11 февраля 2006

    Очередное обновление линейки Adobe Acrobat:

    21:00

    NLD 10: новое как хорошо забыто старое :

    19:15

    iMac Core Duo – список аппаратных дефектов:

    18:40

    Винчестеры Cornice Dragon объемом 8 и 10 Гб для сотовых телефонов:

    17:25

    Connect360 – медиа-менеджер для Xbox 360:

    17:10

    The Movies заработает на "макинтошах":

    16:15

    Процессоры Crusoe и Efficeon попали под запрет:

    15:22

    Сверхминиатюрные генераторы Pericom Semiconductor для портативной техники:

    13:42

    Отправляясь за покупками, не забудьте SmartShopper:

    13:32

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.30:

    11:55

    Файловые обменники: µTorrent v.1.4.1 Build 420 Beta:

    11:30

    Утилиты: Process Explorer v.10.02:

    11:05

    Настройщики: MemOptimizer v.3.0.51:

    10:40

    Мультимедиа: Free iPod Video Converter v.1.32:

    10:15

    Медиаплееры: Songbird v.0.1:

    09:50

    CD/DVD: AoA DVD Copy v.2.7.2:

    09:25

    Тестовые приложения: WebServer Stress Tool v.7.1.0.222/223:

    09:05

    Тестовые приложения: Video Card Stability Test v.1.0.0.2:

    08:45

    Утилиты: Adobe Acrobat Reader v.7.0.7:

    08:30

    Диагностика: SpeedFan v.4.28:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 февраля):

    08:00

    На снимках - четырехъядерный Yonah, он же - Covertown?:

    06:00

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