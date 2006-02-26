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    26 февраля 2006

    Первая информация о будущих чипсетах ATI:

    21:11

    EIZO ColorEdge CE210W и CE240W - ЖК-мониторы для профессиональных применений:

    20:22

    ASUS S6 - ноутбук для женщин, которые «носят кожу»:

    16:45

    SpamSieve 2.4.2 – фильтр нежелательной корреспонденции:

    15:45

    Sony UP-D75: фотопринтер для профессионалов:

    15:33

    Энтузиасты запустили Windows XP на компьютере iMac. Пока, правда, только в VMware:

    14:25

    Микшерные пульты Soundcraft серии EPM широкого назначения:

    13:37

    Cyber-shot DSC-W100 и DSC-W70: серьезные ультракомпакты Sony:

    11:24

    Новые слухи о продуктах Apple, которые могут быть представлены 28 февраля:

    10:07

    Cyber-shot DSC-H5 и DSC-H2: два «ультразума» от Sony:

    10:02

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