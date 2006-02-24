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    24 февраля 2006

    Россыпь новых флэш-карточек PNY Technologies:

    23:02

    Трио струйных МФУ Canon PIXMA:

    21:01

    3Dlabs уходит с рынка графических карт:

    18:39

    Sims 2 Nightlife скоро в продаже:

    17:20

    Фото нового Video iPod?:

    16:25

    Logitech NuLOOQ: половина колобка поможет дизайнерам:

    16:14

    Caplio RR630 и Caplio R4: два компактных 6-мегапиксельника от Ricoh:

    15:12

    Quad-SLI GeForce 7900 GTX - в следующем месяце:

    14:58

    Apple требует от сторонних компаний исключить слово "iPod" из их названий:

    14:40

    Corsair: комплект водяного охлаждения Nautilus 500:

    14:30

    Криптопровайдер Фирмы «АНКАД»: российские криптоалгоритмы в приложениях Windows:

    14:00

    Panda Software: шаг в историю - прошло 8 лет с первого случая регистрации атак отказа в обслуживании, названных в честь мультипликационных героев: Смурфинг и Фрэгглинг:

    13:35

    Бриллиант для диктатуры цифровой обработки сигналов: Tensilica Diamond Standard 545CK:

    13:35

    Встреча участников комитета DVD Forum в Токио: утверждены новые стандарты для HD DVD:

    13:15

    Вышла сетевая версия АвтоДок v.1.0:

    13:10

    Fujitsu создает энергонезависимую память нового типа - ReRAM:

    13:02

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (7 неделя 2006 года):

    12:45

    EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM и EF 85mm f/1.2 II USM: два новых объектива Canon:

    12:44

    Интернет и сети: UserGate – теперь с "прозрачным прокси":

    12:20

    Утилиты: SendToAny v.1.72:

    11:55

    Все проблемы полупроводниковых схем малых размеров – в поверхности:

    11:50

    Spire: новые процессорные кулеры DiamondCool II и VertiCool II:

    11:50

    NEC перейдет на сторону Blu-Ray?:

    11:36

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.48:

    11:30

    Albatron K8NF4X-AM2 - первая материнская плата для AMD Socket AM2:

    11:23

    Чистильщики: DCleaner v.1.04.130:

    11:05

    EX-Z850 и EX-Z60: новые фотокамеры Casio серии EXILIM:

    11:05

    Gigabyte, MSI и DFI станут одним целым?:

    10:59

    Lenovo отказывается от марки Thinkpad в бюджетном сегменте и выпускает собственные ноутбуки:

    10:50

    Socket 771 - первые фотографии. Socket F - новая информация:

    10:44

    Архиваторы: WinZip v.10.0 Build 6698:

    10:40

    Первая HDCP-совместимая видеокарта производства ATI?:

    10:30

    Медиаплееры: Real Alternative v.1.47:

    10:15

    Запись: ImgBurn v.1.2.0.0:

    09:50

    Чистильщики: Driver Cleaner Platinum Edition:

    09:25

    Microsoft: Windows Defender Beta 2:

    09:05

    ПК будущего глазами ASUS:

    08:59

    Объем поставок проигрывателей MP3 к 2009 году превысит 230 миллионов единиц:

    08:48

    Разгон: ClockGen v.1.0.4.2:

    08:45

    Диагностика: EVEREST v.2.80:

    08:30

    Интернет и сети: Google Toolbar v.3.0.131.1:

    08:15

    Медиаплееры: WinDVD Platinum v.7.0.B27.172:

    08:00

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