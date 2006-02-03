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    3 февраля 2006

    Yamaha HS - серия активных студийных мониторов из двух полочных моделей и сабвуфера:

    18:31

    Canon: многофункциональный лазерный принтер imageCLASS MF3240:

    18:00

    Deskjet 6980 и Deskjet 6940 - две офисные новинки Hewlett-Packard:

    17:14

    Самодельный гибрид: Macintosh SE/30 с Mac mini внутри:

    16:15

    D-Link SecureSpot - аппаратный сетевой охранник для лентяев:

    16:04

    Необычная версия Skype-адаптера Sony :

    15:40

    Zilog выходит на рынок 32-разрядных микроконтроллеров на ARM-9:

    15:23

    20-дюймовый ЖК-монитор BenQ FP2092:

    15:00

    Компактный диск Fujitsu HandyDrive 120 Гб:

    14:45

    Обновление линейки жёстких дисков Samsung SpinPoint M60:

    14:15

    USB Memory Stick stick - деревянный накопитель на флэш-памяти:

    13:36

    Aspyr публикует системные требования для Quake 4:

    12:15

    Panda Software: защитись от угрозы 3 февраля - червя Tearec.A (Nyxem) :

    11:55

    D-Link DPH-50U. Skype с домашнего телефона - просто:

    11:45

    NEC MultiSync 20WMGX2 - 20-дюймовый широкоформатный универсал:

    11:30

    Eset NOD32: Blackworm атакует все меньше, но еще опасен:

    11:30

    Ко Дню святого Валентина: влагозащищенный Pentax Optio WPi в красном и синем цвете:

    11:28

    Transmit 3 становится Universal приложением:

    11:10

    Антивирусы: Anti...worm v.1.007.0145:

    11:05

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.80.22351:

    10:40

    Платы на NVIDIA GeForce 7800 GS от eVGA, XFX и Sparkle – кто во что горазд:

    10:22

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.3.81:

    10:15

    Обновление Inquisitor:

    10:05

    Настройщики: X-Setup Pro v.8.0 Final:

    09:50

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.5.0.1:

    09:25

    Общение в сети: MSN Messenger 7.5.0324:

    09:05

    Диагностика: FreeMeter v.2.8.2:

    08:45

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.5 Build 908:

    08:30

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.54:

    08:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On модели SHW-1635SU:

    08:00

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