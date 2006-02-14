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    14 февраля 2006

    Avago Technologies готова оснастить мобильные устройства поддержкой протокола IrSimple:

    19:08

    HP iPAQ hw6900 Mobile Messenger - «всегда на связи»:

    18:31

    Native Instruments анонсирует KORE - универсальную звуковую платформу:

    18:16

    FinePix F650 и FinePix A600: компактные 6-Мп фотокамеры Fujifilm:

    17:17

    Corsair представляет SO-DIMM-модули DDR2 667 МГц:

    17:11

    Новая технология LG поднимет контрастность ЖК-дисплеев до 1600:1:

    16:02

    Apple публикует собственный список Universal-программ:

    15:15

    CD/DVD: DVDIdle v.5.9.7.2:

    14:50

    Nanya о ближайших перспективах рынка памяти и своих стратегических планах:

    14:48

    Телефоны Motorola будут поддерживать Windows Media:

    14:40

    CD/DVD: DVD Region+CSS Free v.5.9.7.2:

    14:25

    Настройщики: GameGain v.2.13.2.2006:

    14:00

    Настройщики: Throttle v.6.13.2.2006:

    13:35

    TSMC начинает массовое 65-нм производство – и тоже раньше срока:

    13:15

    Fujifilm FinePix F30 с чувствительностью 3200 единиц по ISO. Кто больше?:

    13:13

    Настройщики: SuperRam v.5.13.2.2006:

    13:10

    Seagate ST1.3 Series: 12 Гб в одном дюйме:

    12:58

    Настройщики: PCMedik v.6.13.2.2006:

    12:45

    Флэш-помада с USB-интерфейсом:

    12:30

    Samsung улучшает память GDDR4:

    12:25

    Настройщики: PCBoost v.3.13.2.2006:

    12:20

    Вышла Universal-версия Zoo Tycoon 2:

    12:15

    Утилиты: Hoster v.3.1:

    11:55

    Запись: Bart´s PE Builder v.3.1.10:

    11:30

    Адаптеры Solio почернели:

    11:05

    Антивирусы: Trojan Guarder Gold Version v.6.96:

    11:05

    Графика: Paint.NET v.2.6 RC2:

    10:40

    Intel продолжает снижать цены на двухъядерные процессоры:

    10:38

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.82:

    10:15

    Диагностика: DVD Identifier v.4.3.0:

    09:50

    Медиаплееры: JetAudio v.6.2.6:

    09:25

    Интернет и сети: VisualRoute 2006 v.10.0h:

    09:05

    Kodak активизирует продвижение OLED-технологии:

    09:00

    Официальные драйверы для SATA/IDE RAID-контроллеров VIA:

    08:45

    Официальные драйверы для аудио-кодеков VIA серии Envy24:

    08:30

    Обновление прошивки для приводов Samsung модели SH-C522C:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 февраля):

    08:00

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