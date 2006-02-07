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    7 февраля 2006

    Club 3D ZAP-TV1001 MCE - аналоговый TV/FM-тюнер с аппаратной поддержкой MPEG2:

    21:45

    Pinnacle: миниатюрный DVB-T тюнер с USB-интерфейсом:

    21:30

    Plustek: портативный сканер OpticSlim M12 Plus:

    21:21

    iBIT U250 - мультимедийный телефон Hyundai:

    20:22

    Primera Bravo XR-Blu Disc Publisher: автомат для тиражирования дисков Blu-ray:

    20:10

    MIPS34K: вся сила – в одном ядре!:

    20:10

    Создан кремниевый транзистор, работающий с отдельными электронами:

    19:48

    Hewlett-Packard представляет 5 новых многофункциональных устройств:

    18:56

    SH708xF - серия самых быстрых RISC процессоров Renesas:

    18:31

    IBM изменяет поведение кремния, чтобы поднять частоту микропроцессора Power6 до 6 ГГц:

    17:37

    IBM представляет чипсет беспроводной связи со скоростями до 1 Гбит:

    17:23

    Mobile Disk U3 Smart Drive - бизнес решение TwinMOS Technologies:

    17:17

    Apple расширяет линейку iPod nano:

    17:10

    Портативный 120 Гб "паспорт" WD :

    16:01

    UMPC - новое семейство ультрамобильных ПК Intel:

    15:47

    2005 год: доля ноутбуков на рынке ПК составила лишь 31%:

    14:28

    Перспективы развития рынка памяти в отчёте NanoMarkets:

    14:15

    Opticomm: USB-удлинитель, использующий оптоволокно:

    14:00

    Toshiba и NEC повышают плотность и скорость работы памяти MRAM:

    13:46

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (за 5 неделю 2006 года):

    13:10

    Материнская плата ECS C19-A SLI - недорогое решение для энтузиастов:

    12:57

    Цены на 17-дюймовые ЖК-панели продолжают снижаться:

    12:53

    Мультимедиа: n-Track Studio v.4.1.6 Build 2049 Beta:

    12:45

    Sony попрощается с косметикой и ресторанами, чтобы заняться электроникой:

    12:31

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.81.22351:

    12:20

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (05/02/06):

    11:55

    Emerson Network Power выводит на российский рынок Liebert X-treme :

    11:37

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2006 v.1.1.2:

    11:30

    Разъем для AMD Athlon64 AM2 во всей красе:

    11:13

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.06 (апдейт от 6 февраля):

    11:05

    Медиаплееры: Quintessential Player Build 107 Beta:

    10:40

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.42:

    10:15

    Утилиты: PECompact v.2.76a:

    09:50

    Настройщики: Process Lasso Lite v.2.23 Final:

    09:25

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.1.375 Build 703:

    09:05

    Запись: Nero Burning Rom v.7.0.5.4:

    08:45

    Диагностика: Intel Desktop Control Center v.1.3.00.63/v.2.0.00.20:

    08:30

    Диагностика: CPU-Z v.1.32:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 февраля):

    08:00

    Фото Socket F и некоторые подробности о новых процессорах AMD Opteron:

    07:00

    Opticis M1-1000 Express - кабель для монитора длиной до 500 метров:

    06:30

    USB-накопители SafeBoot MDisk умеют хранить секреты:

    06:00

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