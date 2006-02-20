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    20 февраля 2006

    Рынок флэш-памяти - акции Hynix и Samsung «трясет»:

    21:00

    Флэш-память типа NAND можно использовать и для программ…:

    20:41

    Пополнение в линейке Focusrite Saffire - рэковый Firewire модуль Saffire Pro 26i/o:

    20:16

    Платформа mobileGT - новый импульс для внедрения архитектуры PowerPC:

    19:58

    Transcend StoreJet 1.8" OTG -30 Гбайт в алюминиевых доспехах:

    19:43

    IBM демонстрирует принципиальную возможность производства но нормам менее 32 нм:

    18:48

    Причины отсутствия поддержки HDCP в существующих видеокартах:

    18:30

    Последний завод ZiLOG продан компании Micron Technology:

    17:20

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.5.0.1.1:

    15:40

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (17/02/06):

    15:15

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.0.0.14 Beta 2:

    14:50

    Утилиты: PECompact v.2.77:

    14:25

    Настройщики: Super Utilities v.6.22:

    14:00

    Утилиты: Unlocker v.1.8.0:

    13:35

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 18 февраля):

    13:10

    Hewlett-Packard на рынке серверов - вместе с Intel:

    12:45

    Файловые обменники: µTorrent v.1.4.2 Build 427 Beta:

    12:45

    Антивирусы: RemoveIT Pro v.2.4.2006 SE:

    12:20

    Диагностика: AuthScanner v.2.0.4.0 Build 0218:

    11:55

    Планы Intel: 5 часов автономной работы ноутбуков должны стать нормой:

    11:42

    Адаптерный модуль Nuendo EuCon для Euphonix MC и System 5-MC обновлен до версии 3.2:

    11:39

    Диагностика: CrystalDMI v.0.9.11:

    11:30

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.117.290:

    11:05

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.7.0.290:

    10:40

    20% преимущество Conroe и Merom над аналогами AMD - желаемое или действительное?:

    10:20

    Диагностика: SIV 3.10:

    10:15

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.5.86 Beta:

    09:50

    Запись DVD на скорости 18x. Разные взгляды Lite-On, Sony, Pioneer, BenQ:

    09:41

    Утилиты: KoolMoves v.5.2.2:

    09:25

    Общение в сети: mIRC v.6.17:

    09:05

    Creative: бета-драйверы для звуковых карт серии Sound Blaster X-Fi:

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 13 по 19 февраля 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 13 по 19 февраля 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 13 по 19 февраля 2006 года):

    08:00

    Intel отказывается от PATA и AC'97:

    06:15

    Sapphire готовится к приходу видео высокой четкости:

    06:10

    ATIZ BookDrive поможет сканировать книги:

    00:20

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