  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    4 февраля 2006

    Выпущена Universal-версия UT 2004 :

    17:40

    Harman Kardon Drive+Play – новый автомобильный аксессуар для плееров Apple:

    17:05

    ViewSonic: ЭЛТ еще жива - монитор E96F+SB:

    16:30

    Samsung - разработки топливных элементов ведутся активно:

    15:49

    TDK подтвердила, что не собирается выпускать HD-DVD-диски:

    15:30

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (02/02/06):

    15:15

    Успешный взлом прототипа RFID-паспорта:

    15:00

    Антивирусы: Microworld Antivirus Toolkit Utility v.8.1.8:

    14:50

    Графика: Picasa2 v.28.10:

    14:25

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.6.0:

    14:00

    Антивирусы: Symantec W32.Kiman Removal Tool v.1.0.0:

    13:35

    Антивирусы: ClamAV v.0.88.2:

    13:10

    Антивирусы: RemoveIT Pro v.2.3 SE:

    12:45

    Настройщики: Registry Defragmentation v.8.0 Build 02.01:

    12:20

    Иван Иваныч меняет профессию или о том, куда полетит SuitSat1:

    12:12

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.3.5:

    11:55

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.4.1:

    11:30

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.83.60 для видеокарт NVIDIA:

    11:05

    Официальные драйверы для чипсетов nForce4 AMD/Intel X16:

    10:40

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    10:15

    CD/DVD: CloneDVD Mobile v.1.0.2.1:

    09:50

    Настройщики: xpy v.0.9.5:

    09:25

    Диагностика: NextSensor v.1.0.1.0 Build 0202 RC2:

    09:05

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.117.289:

    08:45

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.6.3.289:

    08:30

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.54 Build 2:

    08:15

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.54 Final:

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018