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    13 февраля 2006

    Выход операционной системы Vista увеличит спрос на флэш-память:

    21:47

    Steinberg выпускает Virtual Guitarist 2 с новыми стилями и эффектами:

    21:17

    Радиочастотный блок Skyworks Helios II: добавить поддержку EDGE становится проще:

    18:30

    NVIDIA GoForce 5500 - графический процессор для сотовых телефонов:

    18:12

    Avago Technologies ADCC-3000: даже самые тонкие телефоны не останутся без камер:

    17:06

    Sony DRU-820A: пишущий DVD-привод с поддержкой 8X DVD+R DL:

    16:30

    3GSM World Congress: Nokia расширяет поддержку WCDMA и HSDPA:

    16:11

    LG Electronics будет использовать Flash в интерфейсах своих изделий:

    15:52

    Sony Ericsson K610 - 3G в компактном корпусе:

    15:24

    Коммуникаторы с Windows Mobile существенно подешевеют:

    15:16

    Интернет и сети: 3d Traceroute v.2.2.16.31 Beta:

    14:50

    Мультимедиа: mp3Tag v.4.98:

    14:25

    NEC VERSA E3100 - самый лёгкий ноутбук класса «всё в одном»:

    14:05

    Медиаплееры: WinAmp v.5.2 Build 427 Beta:

    14:00

    Отсутствие поддержки HDCP в существующих видеокартах - еще одно разочарование:

    13:45

    Мультимедиа: MP3tag v.2.35b Beta:

    13:35

    Panda Software: десятка вирусов и шпионских программ, лидировавших в январе:

    13:10

    MAPILab: бесплатный календарь матчей чемпионата мира 2006 по футболу для Microsoft Outlook, Apple iCal, Mozilla Sunbird и других:

    12:45

    Cyber-shot DSC-W30 и DSC-W50: пополнение в W-серии цифровых фотокамер Sony:

    12:34

    NetDiagrammer – новинка в линейке ConceptDraw:

    12:25

    EWL: новая литографическая надежда или несбыточная мечта?:

    12:21

    Microsoft: вышла русская версия Microsoft Dynamics CRM 3.0:

    12:20

    Файловые обменники: µTorrent v.1.4.1 Build 422 Beta:

    11:30

    Курьез дня – портативный Mac mini:

    11:25

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.5.0.1.0:

    11:05

    AVerTV USB MCE - необычный продукт известного производителя:

    10:44

    Утилиты: Pdf995 v.7.6s:

    10:40

    Первый релиз open source альтернативы iTunes:

    10:30

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (11/02/06):

    10:15

    Запись: CopyToDVD v.3.1.3b:

    09:50

    WebKit Project: награда нашла своих героев:

    09:45

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.2 Beta 2:

    09:25

    Безопасность: Look2Me Remover v.1.2.0:

    09:05

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.7.6.18:

    08:45

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.6.2:

    08:30

    CD/DVD: CloneCD v.5.2.7.1:

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 6 по 12 февраля 2006 года):

    08:00

    LEES представляет батарею будущего, работающую на нанотрубках:

    07:15

    Фракталы помогают уменьшить размеры антенн:

    06:03

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