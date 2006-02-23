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    23 февраля 2006

    Sony готовится к выпуску дисков Blu-ray, наращивая память:

    23:45

    Контроллер Ethernet в корпусе размерами 5 x 5 мм:

    23:44

    TSMC сообщает о готовности 45-нм техпроцесса иммерсионной литографии:

    23:40

    Epson Perfection V700 Photo и Epson Perfection V750-M Pro: два новых сканера для фотолюбителей:

    23:10

    Nikon AF-S VR Micro-Nikkor 105 мм f/2,8G IF-ED: объектив для макросъемки с системой подавления вибраций:

    22:54

    На рынке DRAM - затишье, а цены на флэш-память NAND продолжают падать:

    22:52

    Первые тесты производительности MacBook Pro:

    20:10

    LG начинает продавать ЖК-мониторы с контрастностью 1400:1. Но сама контрастность подспеет в апреле:

    18:10

    VIA Technologies: новый звуковой кодек Vinyl VT1708:

    17:30

    Почтовые клиенты и фильтры: AD MailBox Manager v.2.6:

    17:20

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.42.03:

    16:55

    Sony DW-G120A - впервые с поддержкой DVD-RAM:

    16:52

    Клавиатура Genius SlimStar 310 - в воде не тонет и микробов не боится:

    16:33

    Настройщики: X-Setup Pro v.8.0.100:

    16:30

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamPal v.1.73g Beta:

    16:05

    Apple выпускает бета-версию Mac OS X 10.4.6:

    16:00

    Запись: DropToCD (DataCD/DVD) v.3.24:

    15:40

    Canon: трио стильных новинок в серии Digital IXUS:

    15:35

    Диагностика: System Spec v.1.98:

    15:15

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.83.22771:

    14:50

    Qosmio G35-AV600 - флагман в линейке развлекательных ноутбуков Toshiba:

    14:49

    Apple подписала миллиардные контракты с крупнейшими производителями флэш-памяти:

    14:30

    CD/DVD: AnyDVD v.5.9.2.1:

    14:25

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.5.2:

    14:00

    Apple может вернуться в пятерку крупнейших производителей компьютеров уже в текущем году:

    14:00

    Лазер сможет «видеть» через стены:

    13:43

    Утилиты: Super Fdisk v.1.0:

    13:35

    Диагностика: BGEye v.1.33:

    13:10

    TuneFlex — новый автомобильный кредл для iPod nano:

    12:50

    Matrox Extio F1400 - 4 монитора в четверти километра от системного блока:

    12:45

    Мониторинг трафика: BWMeter v.2.4.2:

    12:45

    NVIDIA завершает поглощение ULi, ATI придется перейти на свой «южный мост»:

    12:33

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (21/02/06):

    12:20

    Мультимедиа: n-Track Studio v.4.1.6 Build 2055 Beta:

    11:55

    Утилиты: Dial-a-fix Full v.0.57.3:

    11:40

    Hitachi Data Systems начинает поставки «SAN в коробке» для Windows-серверов:

    11:35

    MacBook Pro от Microsoft в подарок:

    11:35

    Выпущен OpenOffice.org v.2.0.2 RC3:

    11:30

    Безопасность: SpyRemover v.2.51:

    11:05

    Настройщики: jv16 PowerTools 2006 RC2:

    10:15

    Casio следует примеру HP и приобретает «главную микропроцессорную лицензию»:

    10:11

    Утилиты: Process Explorer v.10.06:

    09:50

    Touch screen от Apple?:

    09:45

    Модифицированные драйверы XTreme-G v.83.90.v2 для видеокарт NVIDIA:

    09:25

    Диагностика: DISCInfo v.1.6.0:

    09:05

    Медиаплееры: WinAmp v.5.2 Final:

    08:45

    Обновление прошивок для приводов Samsung (модели SH-S162A):

    08:30

    Новая версия FlightCheck:

    08:30

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 февраля):

    08:00

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