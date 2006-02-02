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    2 февраля 2006

    POINT OF VIEW - видеокарта на базе 7800GS 256 Мб AGP :

    23:02

    NVIDIA: официальный анонс графического процессора GeForce 7800 GS AGP:

    22:00

    Corsair: производительные модули памяти XMS-3200C2 XPERT 2 Гб Kit:

    21:59

    Видеоадаптер Club 3D 7800GS 256 Мб AGP уже доступен!:

    20:27

    Canon, Kodak, Fujifilm: бизнес один, результаты разные:

    17:52

    Серия видеокарт Club 3D Radeon X1900:

    17:32

    Прекращение выпуска некоторых моделей Itanium 2 и Xeon MP:

    17:28

    Доктор Веб: Что нам ждать от 3 февраля?:

    17:20

    Linksys: обновление серии коммутаторов Gigabit Ethernet для SOHO:

    17:03

    Eset NOD32 уже обнаружил 150 000 атак Win32/VB.NEI (Nyxem) проактивно:

    16:55

    EMC Centera получил новые возможности управления хранением данных:

    16:30

    Sun и Imation закрепили свой союз в области систем хранения данных:

    16:23

    Nortel и Huawei создают совместное предприятие:

    16:11

    Вышла корпоративная версия системы управления информационной безопасностью Digital Security Office 2006:

    16:05

    Motorola и NTT DoCoMo разработали прототип телефона с HSDPA, подробности:

    15:58

    Файловые обменники: µTorrent v.1.4.1 Build 413 Beta:

    15:40

    Безопасность: SpyRemover v.2.50:

    15:15

    Samsung: MР3-плееры YP-T8Q и YPU1Q:

    15:04

    Утилиты: ReNamer v.2.33:

    14:50

    Серверы Blizzard будут работать на процессорах AMD Opteron:

    14:36

    Резервное копирование: Backup4all v.2.3.3 Build 762:

    14:25

    ASUS PW191 - новый широкоформатный ЖК дисплей :

    14:24

    Утилиты: Partition Logic v.0.61:

    14:00

    Rosetta-совместимые приложения: список MacFixIt:

    13:40

    Настройщики: WinXP Manager v.4.95.2:

    13:35

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2206:

    13:10

    Начался прием предзаказов на The Sims 2 Nightlife:

    12:55

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.41.02:

    12:45

    CompAmerica ORCA FX2 - самый мощный ноутбук в мире:

    12:39

    Утилиты: PECompact v.2.75 Beta B:

    12:20

    Телефоны с поддержкой HSDPA от Fujitsu, Motorola и NEC:

    11:58

    Настройщики: Process Lasso Lite v.2.20 Final:

    11:55

    Компания Infineon опробовала 65-нм технологию на фабриках своих партнеров:

    11:44

    Rock Pegasus 550N - доступный лэптоп на Intel Core Duo:

    11:37

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.5.0.0.3:

    11:30

    Набор плагинов Nova Media расширит возможность Apple iSync:

    11:20

    iSuppli прогнозирует стабильность цен на электронные компоненты:

    11:08

    CMOTech CCU-550 - EV-DO на USB брелоке:

    11:05

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.4.0:

    11:05

    Устройство для создания трёхмерных моделей NextEngine Desktop 3D Scanner:

    11:00

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.4.8:

    10:40

    Robonuts – новый "убийца офисов":

    10:25

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.3.4:

    10:15

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.4.11:

    09:50

    Keyspan обновляет программное обеспечение для своей продукции:

    09:40

    Общение в сети: Skype v.2.0.0.79:

    09:25

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.5.82 Beta:

    09:05

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.7.6.16:

    08:45

    Microsoft: Internet Explorer 7.0 Public Beta (Internal Beta 2):

    08:30

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.54 Public Beta 4:

    08:15

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.11.20b:

    08:00

    Keian PSB: SD-карточка и USB-накопитель в одном флаконе:

    08:00

    Toshiba, Sony и NEC Electronics вместе займутся разработкой 45-нм технологии:

    07:00

    Семейство преобразователей питания Power Integrations TinySwitch-III :

    06:30

    ATI выходит на рынок мобильного телевидения с готовым решением для DVB-H:

    06:00

    Epson Stylus Photo RX640 - комбайн для фотолюбителя:

    05:40

    AVerMedia E569 и E570 - мобильные TV-тюнеры:

    00:08

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