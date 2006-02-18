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    18 февраля 2006

    IBM добавляет в линейку Infoprint четыре новых МФУ:

    21:37

    Advanced Analogic Technologies сокращает время заряда литиево-ионных батарей до минимума:

    21:14

    65-дюймовый ЖК-монитор Sharp PN-655:

    20:12

    Не все наночастицы одинаково полезны:

    19:52

    Литиевые батареи нового типа заряжаются в десять раз быстрее существующих:

    19:14

    Panda Software: DesktopSecure для Linux:

    19:00

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.42.02:

    18:35

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.4.3.7:

    18:10

    Диагностика: IBM/Hitachi Drive Fitness Test v.4.06:

    17:45

    RightMark: Memory Analyzer v.3.6.2:

    17:20

    Mustek MDC 832Z: недорогой 8-мегапиксельник:

    17:01

    Антивирусы: Anti...worm v.1.009.0146:

    16:55

    Компьютеры R-Style Computers — теперь с программами от «Кирилла и Мефодия»!:

    16:40

    Природные нанопроводники как побочный продукт борьбы с недугом:

    16:31

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.4.8:

    16:30

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.6.01:

    16:05

    Diamond Viper X1600: сначала - для PCI Express, потом - для AGP:

    15:47

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.1:

    15:40

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.05:

    15:15

    Pangea выпустила Enigmo 2:

    15:15

    Настройщики: WINner Tweak SE3 v.3.5.2:

    14:50

    Настройщики: jv16 PowerTools 2006 RC1:

    14:25

    Настройщики: Reg Organizer v.3.2 Beta 2:

    14:00

    Aspyr открывает раздел Call of Duty 2 for Mac:

    13:45

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.1.8:

    13:35

    Процессор Nomadik STn8815 для мультимедийных устройств:

    13:12

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.82.22771:

    13:10

    Apple MacBook Pro 17" появится в начале лета?:

    12:50

    Выпущен OpenOffice.org v.2.0.2 RC1 (Beta):

    12:45

    Настройщики: Super Utilities v.6.22:

    12:20

    Утилиты: AutoPatcher XP February 2006:

    11:55

    Медиаплееры: Apple iTunes v.6.0.3:

    11:30

    Настройщики: Magic Utilities 2006 v.4.22:

    11:05

    Настройщики: Fresh UI v.7.53:

    10:40

    Microsoft: ISO-образ, содержащий обновления системы безопасности и критические обновления за февраль 2006 года:

    10:15

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows и других продуктов корпорации (февраль 2006 года: обновления MS06-004 – MS06-010):

    09:50

    Microsoft: обновление для Outlook 2003 (KB911961):

    09:25

    CD/DVD: CloneDVD 2 v.2.8.8.2:

    09:05

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.54a Final:

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On:

    08:30

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 февраля):

    08:00

    NVIDIA nCuisine - новый продукт калифорнийской компании :):

    00:30

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