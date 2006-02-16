  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    16 февраля 2006

    КПК не намерены уходить в прошлое:

    21:26

    Pioneer DVR-A11 - тихо и надёжно пишет двуслойные диски со скоростью 8х:

    20:34

    NVIDIA GeForce 7900 GT и GTX будут доступнее продукции конкурента:

    20:33

    Audio/MIDI интерфейс EDIROL UA-4FX с эффект-процессором для мобильной записи:

    20:30

    SavRow: ноутбук AXEN-X1 с 19" экраном и двумя графическими процессорами :

    19:27

    Фотокамеры Pentax: еще три «десятки»:

    19:11

    Rollei da8324: 8-мегапиксельный ультракомпакт:

    18:05

    Трио новых объективов от Tamron:

    17:27

    Genius Traveler 1000 - полгода работы от одной AA-батареи:

    17:24

    Наномагниты заменят транзисторы в процессорах будущего:

    17:15

    MRV: пополнение в линейке коммутаторов OptiSwitch 9000:

    17:00

    Funkwerk: G.SHDSL-маршрутизаторы R3400 и R3800:

    16:55

    Intel предлагает разработчикам встраиваемых систем попробовать двухъядерные процессоры:

    14:00

    PowerBook G4: новый диапазон рабочих температур?:

    13:45

    Каковы перспективы AMOLED? LG.Philips LCD и Kodak будут искать ответ вместе:

    12:38

    Quake 3 Arena пополнит Universal-семейство:

    10:50

    Обновление TiVo Desktop: наконец-то и в "тигре":

    09:40

    Intel: планы по выпуску процессоров Yonah и Merom:

    06:43

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018