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    9 февраля 2006

    Вывод Skype Wi-Fi телефона на массовый рынок. Ждем лидера:

    22:38

    Samsung: самая быстрая карта памяти MMCmicro объёмом 1 Гб:

    21:30

    Samson анонсирует студийные микрофоны с интерфейсом USB: конденсаторный C03U и динамический Q1U:

    19:16

    Создана память, работающая при напряжении питания 0,4 В:

    18:59

    StorVision PSC-100: недорогой портативный накопитель для фотографов:

    18:48

    Однокристальный тюнер S-DMB для мобильного телевидения GCT Semiconductor GDM7001:

    18:04

    VIA Technologies выпускает чипсет P4M890 IGP:

    17:34

    Настройщики: GameGain v.2.6.2.2006:

    17:20

    Настройщики: Throttle v.6.6.2.2006:

    16:55

    Robson - еще одно преимущество платформы Intel Santa Rosa:

    16:53

    Электронный духовой музыкальный инструмент Akai EWI 4000S:

    16:47

    Intel попытается перехватить инициативу, представив свой вариант четырехъядерного процессора:

    16:35

    Настройщики: SuperRam v.5.6.2.2006:

    16:30

    Solid Alliance - МР3-плеер с запахом:

    16:28

    Настройщики: PCMedik v.6.6.2.2006:

    16:05

    Настройщики: PCBoost v.3.6.2.2006:

    15:40

    Антивирусы: VundoFix v.4.2.2.2:

    15:15

    Безопасность: X-Cleaner v.2.2 Build 38754:

    14:50

    Сервер печати IOGEAR превратит почти любое устройство в сетевое:

    14:48

    Фото ядра AMD K8 ревизии F:

    14:44

    Файловые обменники: µTorrent v.1.4.1 Build 419 Beta:

    14:25

    Picture Porter Elite PPE-360: универсальный цифровой фотоальбом с 3,6-дюймовым экраном от Digital Foci:

    14:01

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.25.3.0:

    14:00

    UWB чипсет NEC - вскоре количество проводов сократится:

    13:57

    Спрос на DDR2 растет, опережая прогнозы:

    13:49

    iTwist n' Go – управление видеочатом при помощи iSight:

    13:45

    Менеджеры закачек: Mass Downloader v.3.2 Build 651 SR2:

    13:35

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.32.00.51 (апдейт от 8 февраля):

    13:10

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.4.9:

    12:45

    Intel-о-Skype - будущее IP-телефонии?:

    12:32

    Финансовые итоги рынка видеокарт в 2005 году:

    12:23

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.2.6.5/v.2.6.7:

    12:20

    Утилиты: novaPDF v.2.5 Build 157:

    11:55

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.6.5:

    11:30

    В планах AMD - выпуск Athlon64 FX-62:

    11:17

    Утилиты: Process Explorer v.10.00:

    11:05

    Новые карты расширения от NitroAV:

    10:45

    Архиваторы: ExtractNow v.4.06:

    10:40

    NVIDIA оставит торговую марку ULi в прошлом:

    10:28

    Новая SLR-камера Canon EOS 35D: последняя информация и фото:

    10:17

    Общение в сети: Skype v.2.0.0.81:

    10:15

    Февральский номер журнала iXBT.com уже в продаже!:

    10:00

    Microsoft: DirectX – февральский релиз:

    09:50

    "Рыба!" на "макинтоше":

    09:45

    Диагностика: Hmonitor v.4.2.4.1:

    09:25

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.7.6.17:

    09:05

    Диагностика: System Analyser v.5.3l:

    08:45

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.02.102:

    08:30

    Общение в сети: Google Talk v.1.0.0.86 Beta:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 февраля):

    08:00

    I-O Data DVR-UW8DP: ксерокс для компакт-дисков:

    07:56

    Toshiba обновляет линейки ноутбуков и Tablet PC:

    04:00

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